14 Menschen aus Lastwagen nahe Passau befreit

Erneut haben 14 Menschen versucht, in einem Lastwagen die gefährliche Fahrt nach Deutschland auf sich zu nehmen. Der Fahrer wurde festgenommen.

Im Laderaum eines Lastwagens mit rumänischer Zulassung hat die Bundespolizei in der Nähe von Passau 14 Personen aus Südasien gefunden. Die Menschen stammten aus Nepal , Indien , Pakistan und Afghanistan , teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Männer und Frauen seien bei der Kontrolle am Mittwoch zwischen 17 und 46 Jahre alt gewesen und hätten sich in einem guten Gesundheitszustand befunden – obwohl sie ihre Notdurft während der Fahrt offenbar in Flaschen verrichten mussten. Ausweise hätten sie nicht bei sich gehabt.