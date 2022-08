USA | Blitzeinschlag vor Weißem Haus – zwei Tote, zwei Verletzte

Aktualisiert am 05.08.2022 - 18:37 Uhr

Beim Einschlag eines Blitzes in einem Park vor dem Weißen Haus in der US-Hauptstadt Washington sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelte sich um einen 76-Jährigen und eine 75-Jährige – ein Ehepaar aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, wie die Polizei am Freitag mitteilte.