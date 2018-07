Vorfall im FKK-Bereich

Hund beißt Frau in die Brust

02.07.2018, 20:26 Uhr | dpa, pdi

Zwei Hunde am Strand (Symbolbild): Eine 59-Jährige wurde am Chiemsee in einem Nacktbadebereich von einem Hund angegriffen und gebissen. (Quelle: imago)

Eine 59-Jährige geht am Chiemsee in einer FKK-Zone spazieren. Plötzlich wird sie von einem Hund angegriffen, der ihr in die Brust beißt. Die Frau muss im Krankenhaus operiert werden.

Ein Hund hat einer Frau in einer Nacktbadezone am Chiemsee in die Brust gebissen. Nach Polizeiangaben war die 59-Jährige am Vortag in Seeon-Seebruck (Landkreis Traunstein) beim Spazierengehen unvermittelt von dem Hund angegriffen worden. Das Tier gehörte demnach einem Paar, das sich zu dem Zeitpunkt beim Nacktbaden befand und noch einen zweiten Hund dabei hatte. Weil sich ihre Schmerzen verschlimmerten, musste die bekleidete Spaziergängerin aus dem Landkreis Traunstein in der Nacht in einem Krankenhaus operiert werden. Dort wurde sie am Montagmittag noch behandelt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Der Besitzer des Hundes hatte dem Opfer der Beiß-Attacke vor Ort falsche Angaben zu seinen Personalien gemacht, wie sich im Nachhinein herausstellte. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Beamten fordern Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden. Details zu den Verletzungen der Frau nannte der Polizeisprecher nicht.