Familientragödie auf Mallorca

Opa vergisst seine Enkelin im Auto – Baby stirbt

15.08.2018, 07:52 Uhr | sth, t-online.de

Ein 56-jähriger Spanier hat seine Enkelin im Auto vergessen. Während er in Manacor auf Mallorca einkaufen ging, starb das zehn Monate alte Baby. Nun soll geklärt werden, ob eine Krankheit an seiner Vergesslichkeit Schuld war.

Auf der Urlaubsinsel Mallorca ist ein zehn Monate altes Baby an einem Hitzschlag gestorben. Wie es dazu kommen konnte, ermittelt die spanische Nationalpolizei seit Freitag in Manacor. Am Montag veröffentlichte die spanische Tageszeitung "Ultima Hora" das Protokoll der Polizei.

Protokoll offenbart die Tragik

So soll es zur Familientragödie gekommen sein: Vergangenen Freitag sollte ein 56-jähriger Spanier sein Enkelkind in die Kindertagesstätte nach Manacor bringen. Gegen sieben Uhr morgens holte er das zehn Monate alte Baby ab.



Er sei zerstreut gewesen, habe die Abfahrt verpasst und dann sei die Kita auch noch geschlossen gewesen. Da das Kind schlief, habe er es im Auto gelassen. Der Großvater wollte einen Kaffee trinken gehen – und vergaß die Enkelin. Er machte Besorgungen und sei sogar noch im Rathaus gewesen.

Acht Stunden später war das Baby tot

Erst gegen drei Uhr nachmittags rief ihn die Mutter des Kindes an. Sie wollte das Kind aus der Kita abholen, doch das war nicht da. Es habe noch Minuten gedauert, bevor dem Mann klar wurde, was geschehen war. Er sei zum Auto gerast – doch es war zu spät. Das Kind konnte nicht wiederbelebt werden. Der 56-Jährige wurde wegen eines Schocks im Krankenhaus behandelt.

Doch seine Zerstreutheit könnte eine Ursache haben: Der 56-Jährige nahm seit einem Herzinfarkt vor 15 Jahren Medikamente. In den kommenden Tagen werde er sich weiter untersuchen lassen. Auch auf Krankheiten wie Demenz solle er untersucht werden.