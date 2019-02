Ehrliche Haut

Frau findet 1.500 Euro im Geldautomaten und gibt sie ab

05.02.2019, 19:37 Uhr | dpa

Ehrliche Haut: Nach dem Fund von 1.500 Euro in einem Geldautomaten in Siegen hat eien Frau das Bargeld bei der Polizei abgegeben. (Symbolbild) (Quelle: wolterfoto/imago)

Vom Besitzer wohl vergessen: Eine Frau hat 1.500 Euro in einem Geldautomaten in Siegen gefunden und das Geld bei der Polizei abgegeben.

Nach dem Fund von 1.500 Euro in einem Geldautomaten in Siegen hat die Finderin das Bargeld am Montag bei der Polizei abgegeben. Laut Mitteilung stammt die Frau aus Syrien und muss derzeit nach ihrer Flucht aus ihrer Heimat noch einen Integrationskurs hinter sich bringen.





Nach den Regeln des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) steht der Frau ein Finderlohn von 55 Euro zu. Bereits einen Tag nach dem Fund hatte sich der Fall geklärt. "Der Besitzer hat sein Geld wieder", sagte eine Mitarbeiterin der Bank der dpa.