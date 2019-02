Unfall in Bremerhaven

Frau stürzt mit Auto in Fluss und ertrinkt

24.02.2019, 11:26 Uhr | dpa

Die Geeste: Eine Autofahrerin ist in Bremerhaven mit ihrem Wagen in den Fluss gestürzt und ums Leben gekommen. (Archivbild) (Quelle: CHROMORANGE/imago)

In Bremerhaven ist eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und in die Geeste gestürzt. Die Rettungstaucher konnten die Frau nicht schnell genug befreien.

Eine Autofahrerin ist in Bremerhaven mit ihrem Wagen in einen Fluss gestürzt und ums Leben gekommen. Das Fahrzeug kam am Morgen von der Straße ab, stürzte an einer Brücke in die Geeste und versank zwischen Kanuverein und Marineschule, wie die Feuerwehr mitteilte.



Da der Wagen auf dem Dach am Grund des Flusses im weichen Schlick feststeckte, konnten die Rettungstaucher die Türen nicht öffnen. Mithilfe eines Bootes gelang es, das Auto zur alten Geestebrücke zu schleppen und mit einem Kran aus dem Wasser zu holen. Für die im Wagen eingeschlossene Fahrerin kam jede Hilfe zu spät.