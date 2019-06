Verdächtiger auf der Flucht

Polizei findet zwei Leichen in Wohnhaus

24.06.2019, 21:13 Uhr | dpa

Der Tatort in Kahl am Main: Die Polizei hat zwei Leichen in einem Wohnhaus entdeckt. (Quelle: Silas Stein/dpa)

Die Polizei hat zwei Leichen in einem Wohnhaus in Bayern gefunden. Offenbar hat ein Mann eine Frau und dann sich selbst getötet.

In einem Einfamilienhaus in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) hat die Polizei am Montag eine Frau und einen Mann tot gefunden. Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass es sich bei der männliche Tote die Frau und dann sich selbst getötet habe, hieß es am Abend.

Beide seien offenbar durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einer gemeinsamen Erklärung mit. Zunächst hatte die Polizei eine Fahndung nach einem weiteren Mann gestartet, weil nicht ganz auszuschließen sei, dass ein anderer Mann die beiden umgebracht habe. Doch die Fahndung wurde am Abend wieder eingestellt.







Die Hintergründe und der Hergang der Tat sind noch unklar. Am späten Nachmittag waren Beamte der Spurensicherung im Haus noch an der Arbeit, die Rechtsmedizin wurde noch erwartet. Unklar war zunächst auch, in welchem Verhältnis die beiden tot gefundenen Personen zueinander standen.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.