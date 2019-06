Sorge um Vermissten

Wurde der australische Student in Nordkorea verhaftet?

28.06.2019, 13:35 Uhr | dpa

Alek Sigley: Der Australier ist in Nordkorea verschwunden. (Quelle: dpa)

Seit Anfang der Woche wird in Nordkorea ein australischer Student vermisst. Noch immer gibt es keine Spur von ihm. Nun wächst die Furcht, dass der 29-Jährige inhaftiert wurde.

In Australien wächst die Sorge um einen Studenten, der seit Beginn der Woche in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang verschwunden ist. Ein Sprecher der Familie sagte, es bestehe zu dem 29-Jährigen immer noch kein Kontakt. Seine japanische Frau, die er im vergangenen Jahr geheiratet hatte, sagte der Mediengruppe News Corp Australia: "Wir wissen noch nicht einmal, ob er festgenommen wurde oder nicht." Nach verschiedenen Medienberichten soll der Australier verhaftet worden sein.

Der Student ist angeblich der einzige Australier, der in dem kommunistisch regierten Staat permanent lebt. An der Universität Pjöngjang studiert er koreanische Literatur. Zudem betreibt er dort eine Reiseagentur namens Tongil Tours, die Bildungsreisen in Nordkorea anbietet.





Australiens Premierminister Scott Morrison äußerte sich ebenfalls "sehr besorgt". Am Rande des G20-Gipfels in Japan sagte Morrison, er habe das Thema mit anderen Staats- und Regierungschefs besprochen. Australien hat – wie viele andere westliche Länder – in Nordkorea keine eigene Botschaft. Es lässt sich von Schweden vertreten.