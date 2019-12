"Frag mich": Eine Blinde erzählt

Wie lebt es sich in ständiger Dunkelheit, Frau Förster?

Eine Augenkrankheit ließ Jette Förster erblinden. Seitdem stellt sie der Alltag vor ganz neue Herausforderungen. Bei "Frag mich" beantwortet Förster Fragen der t-online.de-Nutzer zum Leben ohne Augenlicht.

Jette Förster ist eine von 40.000 blinden Menschen in Deutschland. Der Alltag hält für sie immer wieder ganz besondere Herausforderungen bereit. Wie sortiert sie ihre Socken? Wie merkt sie sich, welche Shampoo-Flasche welche ist? Wie bewegt sie sich sicher durch ihre Umwelt?



Als Mitglied im Präsidium des Deutschen Blinden- und Sehbehinderten-Verbands hilft Jette Förster anderen Menschen, mit ihrer Beeinträchtigung zurechtzukommen. Für Sehende ist es in der Regel aber kaum vorstellbar, wie sich der Alltag ohne Augenlicht bewältigen lässt. Daher hat sich Jette Förster den Fragen der t-online.de-Nutzer gestellt.

Im Video oben verrät sie, ob ein Leben in Dunkelheit bedrohlich ist, was sie am meisten vermisst und wie sie auf Hilfsangebote von Passanten reagiert.

"Frag mich" ist ein neues Format von t-online.de. Wir ermöglichen es den Nutzern, Fragen an Menschen zu stellen, die sie im normalen Leben nicht treffen – oder die sie nicht persönlich mit diesen Fragen konfrontieren wollen. Für Vorschläge zu interessanten Interviewpartnern sind wir immer dankbar: leseraufruf@t-online.de