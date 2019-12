Lawinendrama in der Schweiz

Sohn rettete Vater – jetzt starb der Verunglückte

In den Schweizer Alpen ist ein deutscher Skifahrer von einer Lawine niedergerissen worden. Sein Sohn rettete ihn, doch nun ist der 55-jährige im Krankenhaus verstorben.

Es schien Glück im Unglück zu sein: Am Samstag verschüttete eine Lawine in der Schweizer Region Lauchernalp in der Gemeinde Wiler einen 55-jährigen deutschen Skifahrer aus Baden-Württemberg. Dessen Sohn, selbst nicht verschüttet, ortete den Verunglückten schließlich mit einem Suchgerät und befreite den Mann aus den Schneemassen, wie es die zuständige Polizeibehörde in einer Pressemitteilung berichtet.

Rund zwei Meter tief war der Skifahrer verschüttet worden, der Unfall passierte in etwa 2.700 Meter Höhe abseits der Skipiste. Allerdings erlitt der 55-jährige schwere Verletzungen. Er wurde in das Inselspital Bern gebracht, wo er am Abend des Unglückstags verstarb, wie die Polizei nun meldete.