Gute Tat in Hannover

Wachschutz schenkt Obdachlosem neue Schuhe

30.01.2020, 12:40 Uhr | t-online.de, joh

In einem Jobcenter in Hannover taucht ein Mann auf. Er trägt keine Schuhe und friert. Vier Sicherheitsmitarbeiter handeln schnell und helfen dem Obdachlosen – ohne lange zu überlegen.

Vier Angestellte eines Sicherheitsunternehmens haben Menschlichkeit und Mitgefühl bewiesen: Sie haben einem Obdachlosen in Hannover neue Schuhe gekauft. Darüber berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung". Der Mann ohne festen Wohnsitz war barfuß in der Stadt unterwegs und sei am Mittwoch in das Jobcenter gekommen.

"Hatte sichtlich Schmerzen"

Er habe erklärt, jemand habe ihm seine Schuhe gestohlen und er sei ins Amt gekommen, um nach etwas Geld für ein paar Neue zu fragen. Das Alter oder der Name des Mannes sind nicht bekannt. Die vier Security-Mitarbeiter hätten kurzerhand für ihn zusammengelegt. "Er hatte sichtlich Schmerzen, als er vor dem Jobcenter ankam", erzählte Najib-Mohammad Anwari, einer der Mitarbeiter. "Der Herr hatte nur nasse Socken, da sind Schmerzen kein Wunder."

Auch ein Besucher des Jobcenters habe angeboten, ihm ein paar Schuhe zu geben. "Und das, obwohl der Mann sicher auch nicht viel besitzt", sagte Anwari der Zeitung. Für die Sicherheitsleute sei es schlicht ein Akt der Nächstenliebe gewesen. Traurig mache den Mitarbeiter allerdings, dass der barfuß laufende Obdachlose sicher einigen auf dem etwa 4,5-Kilometer-langen Weg zum Jobcenter aufgefallen ist. "Aber niemand hat ihm geholfen."