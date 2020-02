Plötzlich verschwunden

Zweijährige vermisst – Großeinsatz der Polizei nahe Bonn

23.02.2020, 21:26 Uhr | dpa

Einsatzwagen der Polizei in Nordrhein-Westfalen (Symbolbild): Bisher geben die Ermittler wenige Informationen nach außen. (Quelle: Rene Traut/imago images)

Die Polizei sucht nach einem vermissten zweijährigen Mädchen in Nordrhein-Westfalen. Weder Suchhunde noch Hubschrauber konnten das Kleinkind bisher ausfindig machen.

Die Polizei sucht im Rhein-Sieg-Kreis mit einem Großaufgebot nach einem vermissten Kleinkind. Das zweijährige Mädchen sei am Nachmittag "in einem unbeobachteten Moment" aus einer Hofanlage in der Gemeinde Alfter westlich von Bonn verschwunden, teilte die Polizei mit.

Weitere Angaben machten die Ermittler auf Nachfrage zunächst nicht. Die Polizei suchte am Abend mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften, einem Hubschrauber und Suchhunden nach dem Mädchen.