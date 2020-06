Mysteriöser Fall

Eltern finden zwei tote Jugendliche

13.06.2020, 16:27 Uhr | dpa, sth

In Schwaben sind zwei Jugendliche ums Leben gekommen. Die Eltern des einen Jungen entdeckten die beiden am Morgen – leblos. Der Rettungsdienst konnte nichts mehr tun.

Schreckliche Entdeckung in Schwaben: Eltern haben am Samstagmorgen ihren 16-jährigen Sohn und dessen 15-jährigen Freund tot gefunden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gebe es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Selbstmord.



Laut Polizei übernachtete der 15-Jährige im Haus des Freundes in Nordendorf im Landkreis Augsburg. Am Morgen fanden die Eltern die leblosen Jugendlichen und riefen den Rettungsdienst. Dieser konnte den zwei Teenagern nicht mehr helfen.



Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Augsburg übernommen, wie der "Bayerische Rundfunk" berichtet. Am Montag Vormittag wollen die Beamten in Augsburg mehr Informationen bekanntgeben.