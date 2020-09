Drogen im Spiel?

16-Jährige kollabiert bei Feier in Hamburg und stirbt

13.09.2020, 13:27 Uhr | dpa

Vorfall in Hamburg: Eine Jugendliche besuchte eine Feierlichkeit, sie konsumierte mutmaßlich Drogen. Dann erlitt die 16-jährige einen Kollaps.

Auf einer Privatfeier mehrerer Jugendlicher und junger Erwachsener in Hamburg ist in der Nacht zu Sonntag eine 16-Jährige gestorben. Die Jugendliche habe ersten Erkenntnissen zufolge Alkohol und Ecstasy konsumier. Genaueres soll eine toxikologische Untersuchung am Leichnam in der kommenden Woche erbringen.

Daraufhin sei sie kollabiert, teilte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen mit. Der herbeigerufene Notarzt konnte die 16-Jährige nicht mehr wiederbeleben. Sie starb noch vor Ort.