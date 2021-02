Garbsen bei Hannover

17-Jähriger vermisst – Familie und Polizei bitten um Hinweise

21.02.2021, 18:30 Uhr | ann, t-online

Er verabschiedete sich am Freitag im Stadtpark von einem Freund und trat den kurzen Heimweg an – doch zuhause kam Nils H. nie an. Auch die Suche per Helikopter blieb ergebnislos.

Mutter, Freunde und die Polizei suchen nach dem 17-jährigen Nils H. aus Garbsen. Garbsen liegt in Niedersachsen, in der Region Hannover. Seit Freitagabend 23 Uhr wird Nils laut Polizei vermisst. Er soll sich im Stadtpark nahe des Schwarzen Sees von einem Freund verabschiedet haben, um nach Hause zu gehen. Der Weg ist nur wenige hundert Meter lang – doch Nils kam nie zuhause an.



Nils H. aus Garbsen: Der 17-Jährige wurde in der Nacht zu Samstag zuletzt im Stadtpark gesehen. (Quelle: Polizei Garbsen)



Die Polizei leitete noch in der Nacht eine Fahndung ein und suchte auch mit einem Hubschrauber aus der Luft nach Nils H. Auch Freunde und Familie bitten um Hinweise in den sozialen Medien. „Großen Dank an alle, die uns seit gestern bei der Suche helfen“, schrieb die Mutter des Jungen am Sonntag auf Facebook.



Am Sonntagmittag teilte die Polizei das Foto von Nils H. und rief bundesweit zu Hinweisen in dem Fall auf. Nils H. ist nach Angaben der Polizei 1,85 Meter groß und schlank, hat blondes, fast schulterlanges Haar. Bei seinem Verschwinden trug er eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine graue Schiebermütze. Zeugen sollen sich bei der Polizei Garbsen unter der Rufnummer 0511 109-4520 melden.