Einsatz in Espelkamp

Täter auf der Flucht: Zwei Tote bei Schießerei in NRW

17.06.2021, 13:26 Uhr | t-online

Im nordrhein-westfälischen Espelkamp sind an unterschiedlichen Tatorten Schüsse gefallen, der Einsatz der Polizei läuft derzeit noch. Zwei Menschen sind gestorben.

In Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) in Nordrhein-Westfalen wurden am Donnerstagvormittag zwei Menschen an unterschiedlichen Tatorten erschossen. Das berichtete ein Sprecher der Polizei Minden-Lübbecke t-online. Bei den Toten handele es sich um einen Mann und eine Frau. Der Täter ist weiter auf der Flucht.



Die Toten seien in Wohnhäusern erschossen und an zwei unterschiedlichen Tatorten aufgefunden worden. Rettungskräfte seien vor Ort gewesen, hätten aber nicht mehr helfen können.

Angaben zum mutmaßlichen Täter macht die Polizei derzeit nicht. Die Mordkommission des Polizeipräsidiums Bielefeld habe die Ermittlungen übernommen.



Laut "Bild"-Zeitung geht die Polizei von einer Amoklage aus. Diesen Bericht wollte die Polizei in Minden-Lübbecke zunächst nicht kommentieren.