Im US-Bundesstaat Oklahoma

Elfjähriger rettet zwei Menschen an nur einem Tag

Im US-Bundesstaat Oklahoma war ein elfjähriger Junge gleich mehrmals an einem Tag zur rechten Zeit am rechten Ort – und kam zwei Menschen in Not zu Hilfe.

Ein elfjähriger Junge aus dem US-Bundesstaat Oklahoma hat gleich zwei Menschen an einem Tag das Leben gerettet. Wie die "New York Times" berichtete, war Davyon Johnson am 9. Dezember zweimal zur rechten Zeit am rechten Ort – und handelte heldenhaft.



Am Morgen hielt sich der Sechstklässler zunächst am Wasserbrunnen in seiner Schule auf, als er einen Siebtklässler keuchend flüstern hörte: "Ich ersticke. Ich ersticke." Der Junge hatte den Angaben zufolge eine Wasserflasche mit dem Mund geöffnet, dabei sei der Verschluss in seinen Hals gerutscht.



Johnson reagierte sofort und wendete den Heimlich-Griff an, der seinen Mitschüler vor dem Ersticken rettete. Inspiriert von seinem Onkel hatte er sich die Technik selbst mithilfe eines YouTube-Videos beigebracht. Seit seinem sechsten Lebensjahr habe er den Wunsch, eines Tages Rettungssanitäter zu werden, sagte Johnson später.



Zweite Heldentat am Abend

Das zweite Menschenleben rettete der Junge, als er abends mit seiner Mutter auf dem Weg in die Kirche war. Der "New York Times" zufolge dachte sich die Mutter zunächst nichts dabei, als sie Rauch aufsteigen sah – doch ihr Sohn bestand darauf, dem nachzugehen.



Und tatsächlich stand ein Teil eines Hauses in Flammen: Fünf Menschen konnten sich selbst retten, doch eine ältere Dame mit Gehhilfe war zu langsam. "Ich musste ihr irgendwie helfen", zitierte das US-Medium den Elfjährigen. "Ich musste ihr irgendwie helfen, zu ihrem Truck zu kommen."

Inzwischen wurde der Junge von der Polizei von Muskogee in Oklahoma zum Ehrenmitglied ernannt. Auch die Direktorin seiner Schule lobte sein Verhalten vor seinen Mitschülern. Doch der Elfjährige zeigt sich weiterhin bescheiden. Seiner Direktorin sagte er: "Ich will nicht, dass ich so viel Aufmerksamkeit bekomme. Ich habe nur getan, was ich tun musste."