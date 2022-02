Unglück in Marokko

Nach tagelanger Rettungsaktion: Junge stirbt in Brunnen

05.02.2022, 22:29 Uhr | dpa, cck

Seit Dienstag war ein Fünfjähriger in einem Brunnen in Marokko gefangen. Die umfangreiche Rettungsaktion hatte am Ende keinen Erfolg: Der Junge ist gestorben.

Nach seinem Sturz in einen tiefen Brunnen in Marokko ist der fünfjährige Rayan nach Angaben des Königshauses gestorben. König Mohammed VI. habe den Eltern in einem Telefonat sein Beileid ausgesprochen, hieß es in einer Erklärung des Palasts von Samstagabend.



Der Junge war am Dienstagnachmittag in der Nähe seines Zuhauses in den 32 Meter tiefen Schacht gefallen. Zuletzt hatten sich die Koordinatoren der tagelangen Rettungsaktion noch hoffnungsvoll geäußert. Nach letzten Berichten waren sie nur noch 70 Zentimeter von dem Jungen entfernt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Details über den weiteren Verlauf der Rettungsaktion waren bisher nicht bekannt.