Kind in Brunnen – Rettungsaktion stockt auf letzten Metern

05.02.2022, 13:56 Uhr | VN, dpa, AFP

Seit drei Tagen steckt ein Fünfjähriger in einem Brunnen in Marokko fest. Helfer sind mittlerweile nahe an den Jungen herangekommen. Doch auf den letzten Metern machen sie nur noch minimale Fortschritte.

Nach nervenaufreibenden Tagen wächst in Marokko die Hoffnung, den seit Dienstagnachmittag in einem tiefen Brunnen eingeschlossenen fünfjährigen Rayan lebend retten zu können. Unter schwersten Bedingungen gruben die Bergungskräfte die gesamte Nacht an einem Verbindungstunnel zu dem 32 Meter tiefen Tunnel. "Wir sind fast am Ziel", sagte Abdesalam Makoudi, einer der Leiter der Aktion, am Samstag. Doch die Fortschritte auf den letzten Metern waren minimal.

Ein Mitarbeiter des Zivilschutzes hilft bei der Rettungsaktion: Die Arbeiten laufen seit Tagen auf Hochtouren. (Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa)



"Wir haben drei Tage ohne Pause gearbeitet und die Müdigkeit beginnt, aber das ganze Rettungsteam hält durch," so Makoudi weiter. Koordinator Abdelhadi Tamrani sagte dem staatlichen Fernsehsender 2M, er habe "große Hoffnungen", dass Rayan die Tortur lebend übersteht.

Die Unfallstelle: Die Rettungskräfte kommen dem fünfjährigen Jungen immer näher. (Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa)



Erdrutsche erschweren die Rettungsaktion

Helfer graben seit Freitagabend in rund 32 Metern Tiefe einen horizontalen Tunnel, um Rayan über ein eigens parallel zum Brunnen gegrabenes Loch zu erreichen. Lokale Medien berichteten, dass ein Gesteinsbrocken den Weg zu dem Jungen blockiert und die Arbeiten mehrere Stunden verzögert habe.

Die Retter bauen MAP zufolge Betonrohre in den horizontalen Tunnel, um die Erde zu stabilisieren. Am Abend hätten die Helfer die Rettungsaktion bereits wegen eines Erdrutsches unterbrechen müssen. Die Retter seien inzwischen nur noch 1,80 Meter von dem Jungen entfernt, schrieb das staatsnahe Fernsehen 2M auf Twitter.

Der Brunnen, in den Rayan gefallen ist: Der Fünfjährige sitzt seit Dienstag in 32 Metern Tiefe fest. (Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa)



Rayans Eltern: "Am Boden zerstört und sehr besorgt"

Rayan war am Dienstagnachmittag in den ungesicherten Brunnen in der Nähe seines Zuhauses in der kleinen nördlichen Stadt Tamorot rund 100 Kilometer von der Stadt Chefchaouen gefallen. Wie die BBC berichtete, reparierte Rayans Vater den Brunnen, als der Unfall passierte. Er und Rayans Mutter seien "am Boden zerstört und sehr besorgt". "Ich ließ ihn nur einen Moment aus den Augen und in diesem Moment fiel der Kleine in den Brunnen. Ich habe seitdem nicht geschlafen," sagte der Vater der Nachrichtenseite le360 am Mittwoch.

Der Vater des fünfjährigen Rayan beobachtet die Rettungsaktion: Die Eltern des Jungen sind verzweifelt, geben die Hoffnung jedoch nicht auf. (Quelle: Thami Nouas/Reuters)



Rayans Mutter erzählte der BBC zufolge marokkanischen Medien: "Die ganze Familie ist rausgegangen, um nach ihm zu suchen. Dann realisierten wir, dass er in den Brunnen gefallen war. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir ihn lebendig da rausbekommen."

Der Brunnen ist nur 25 Zentimeter breit

Die Rettungsarbeiten, geleitet von Marokkos Direktion für Zivilschutz, laufen seit Dienstagabend. Wegen der geringen Breite konnte das Kind nicht durch den Brunnen selbst zurückgeholt werden. Wie die BBC berichtete, sagte Mohamed Yassin El Quahabi, der Präsident der Chefchaouen Vereinigung von Höhlenforschung und Bergaktivitäten, der ebenfalls an der Rettung beteiligt ist, dass die Enge des Brunnens die Rettung erschwere.



Ein Blick ins Innere des Brunnens: Der Durchmesser beträgt nur 25 Zentimeter. (Quelle: Thami Nouas/Reuters)



Er fügte hinzu, dass bereits mehrere Versuche durch lokale Freiwillige und Retter, durch die Brunnenöffnung zu dem Jungen zu gelangen, gescheitert seien. "Das Problem dieser Rettung ist, dass der Durchmesser des Lochs sehr, sehr klein ist, ungefähr 25 Zentimeter", sagte El Quahabi. "In einer Tiefe von 28 Metern wurde es noch enger, daher konnten wir ihn nicht erreichen." Rettungskräfte trugen deshalb mit schwerem Gerät parallel zum Schacht Erde ab.

Ganz Marokko hält den Atem an

Die Retter ließen zudem eine Kamera herab, um den Gesundheitszustand des Jungen zu prüfen, Schläuche versorgten ihn mit Wasser und Sauerstoff. Auch Essen wurde in den Brunnen runtergelassen. Laut BBC Berichten war der Junge am Donnerstag bei Bewusstsein, obwohl er leichte Kopfverletzungen aufwies.



Anwohner stehen auf Traktoren und beobachten die Rettungsaktion: Die Operation hält das nordafrikanische Land seit Tagen in Atem. (Quelle: Mosa'ab Elshamy/AP/dpa)



Aktuelle Informationen, ob Rayan noch immer am Leben ist, gab es am Samstag zunächst nicht. Am Unfallort warten ein medizinisches Team und ein Hubschrauber, um ihn zu versorgen, sobald er befreit wurde.



Weltweit verfolgen Menschen die Rettungsaktion in den sozialen Medien. Der Hashtag #SaveRayan trendet in den marokkanischen sozialen Medien. In der Nähe des Unfallorts versammelten sich zudem trotz Kälte Tausende Schaulustige.