Der Journalist und Publizist Deniz Y├╝cel hat nach einem Machtkampf im deutschen PEN-Zentrum ├╝berraschend seinen R├╝cktritt erkl├Ąrt. "Ich m├Âchte nicht Pr├Ąsident dieser Bratwurstbude sein", sagte Y├╝cel am Freitag bei der Mitgliederversammlung in Gotha . Zugleich erkl├Ąrte Y├╝cel seinen Austritt aus der Schriftstellervereinigung.

Zuvor war ein Antrag auf seine Abberufung mit knapper Mehrheit abgelehnt worden. Von 161 abgegebenen g├╝ltigen Stimmen votierten 75 gegen die Abberufung, 73 daf├╝r. Der 48-j├Ąhrige Y├╝cel war erst im vergangenen Oktober an die Spitze des PEN-Zentrums ger├╝ckt. Zu den Streitigkeiten innerhalb des Pr├Ąsidiums sagte Y├╝cel in Gotha: "Ich habe es nicht n├Âtig ÔÇô take it or leave it, PEN."