Ressourcen knapp Unicef warnt: Deutsche verbrauchen fast drei Erden Von dpa Aktualisiert am 24.05.2022 - 07:42 Uhr Lesedauer: 2 Min. Eine Mutter und ihr Kind gießen Blumen (Symbolbild): Unicef warnt vor zu hohem Verbrauch in Deutschland. (Quelle: Westend61/imago-images-bilder)

Das Kind in einer gesunden Umgebung aufziehen und zugleich umweltfreundlich leben – das stellt fĂŒr viele LĂ€nder ein Problem dar, wie ein neuer Bericht von Unicef offenbart. Auch Deutschland verbrauche zu viele Ressourcen.

In den reichsten LĂ€ndern der Welt wachsen Kinder nach einem Unicef-Bericht zwar in einer vergleichsweise gesunden Umgebung auf, gleichzeitig trĂ€gt die Mehrheit dieser LĂ€nder jedoch unverhĂ€ltnismĂ€ĂŸig viel zur weltweiten Umweltzerstörung bei. Wenn alle Menschen so viel konsumieren wĂŒrden wie die Bevölkerung in den untersuchten EU- und OECD-LĂ€ndern, wĂ€ren 3,3 Planeten wie die Erde nötig, folgern die Wissenschaftler vom Unicef-Forschungszentrum Innocenti.

WĂŒrde zum Beispiel jeder Mensch so viele Ressourcen wie die Einwohner von Kanada, Luxemburg und den USA verbrauchen, wĂ€ren mindestens fĂŒnf Erden erforderlich, teilte Unicef in Köln mit. Auch in Deutschland sei der Ressourcenverbrauch zu hoch: FĂŒr die Lebensweise der Deutschen wĂŒrden im Weltmaßstab 2,9 Erden benötigt.

Kindgerechte Umgebung vs. ökologischer Fußabdruck

FĂŒr den Unicef-Bericht wurden Daten aus 39 LĂ€ndern der OECD und der EuropĂ€ischen Union erhoben. Den Forschern ging es darum, herauszufinden, wie gut es den jeweiligen LĂ€ndern gelingt, eine gesunde, kindgerechte Umgebung zu schaffen. Gleichzeitig wurde aber auch der dazugehörige ökologische Fußabdruck ĂŒberprĂŒft, etwa der Anteil des Landes am Klimawandel, der Ressourcenverbrauch und die Produktion von Elektroschrott.

An der Spitze des so zustande gekommenen LĂ€nderrankings stehen Spanien, Irland und Portugal. Diese drei LĂ€nder bieten den dort lebenden Kindern im Vergleich eine gute Umgebung und tragen weniger zu globalen Umweltproblemen bei. Deutschland liegt in der Rangliste im oberen Drittel auf Platz 9.