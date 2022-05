HĂ€tte die Polizei das Massaker mit 21 Toten in der Grundschule in Uvalde verhindern können? DarĂŒber spekulieren zumindest US-Medien, und auch viele Eltern der Grundschulkinder haben eine klare Meinung dazu. Nach dem Amoklauf in der texanischen Stadt Uvalde am Dienstag schildern immer mehr Angehörige der Opfer, wie sie die schrecklichen Stunden erlebt haben – und auch die verzweifelte Mutter des TĂ€ters meldet sich zu Wort.