Aktualisiert am 13.06.2022 - 17:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die BefĂŒrchtung, dass der seit rund einer Woche im brasilianischen Regenwald verschwundene britische Journalist Dom Phillips und sein Begleiter Bruno Pereira nicht mehr am Leben sind, erhĂ€lt neue Nahrung: Laut dem britischen "Guardian" wurden zwei Leichen im Amazonasgebiet gefunden. Philips hatte bei der britischen Zeitung regelmĂ€ĂŸig Artikel veröffentlicht.

Der brasilianische Botschafter in Großbritannien habe Phillips' Familie ĂŒber den Fund informiert, sagte der Schwager des britischen Journalisten dem Medium. Die Leichen seien aber noch nicht identifiziert worden. "Die Beweise lassen vermuten, dass ihnen etwas Schlimmes angetan wurde, denn im Fluss wurden menschliche Eingeweide gefunden", sagte PrĂ€sident Jair Bolsonaro dem Radiosender CBN Recife am Montag. Diese wĂŒrden nun einer DNA-Untersuchung unterzogen.

Die Bundespolizei dementierte allerdings den Fund zweier Leichen. "Wie bereits erwĂ€hnt, wurden biologische Materialien und persönliche GegenstĂ€nde der vermissten MĂ€nner gefunden und werden derzeit untersucht", heißt es in dem Bericht. Auch ein Vertreter der Indigenen in der Region , Beto Marubo, teilte mit, seine Suchtrupps hĂ€tten bisher keine Leichen gefunden.

Persönliche GegenstÀnde entdeckt

Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass am Sonntag (Ortszeit) mehrere persönliche GegenstÀnde der beiden gefunden worden seien. Laut Feuerwehr befanden sie sich in der NÀhe des Hauses eines VerdÀchtigen, in dessen Boot vor Tagen bereits Blutspuren entdeckt worden waren.