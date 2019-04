"Mum, the police!"

Polizei nimmt kriminellen Papagei fest

26.04.2019, 21:15 Uhr | Von Jeanne Plaumann

Im Verlauf einer Drogenrazzia haben brasilianische Polizisten einen Papagei festgenommen. Er gehört Dealern, die das Tier auf besondere Weise trainiert haben – und sie vor bestimmten Besuchern warnte.

Im Norden Brasiliens hat die Polizei bei einer Razzia gegen Drogendealer einen Papageien festgenommen. Der Vogel war von seinen Haltern darauf trainiert worden, vor der Polizei zu warnen. In dem Moment, in dem das Tier die Polizisten sah, hätte er begonnen "Mum, the police!" ("Mama, die Polizei!") zu schreien, berichtet die englische Zeitung The Guardian.

Seit der Festnahme herrscht Stille

Der Papagei, dessen Name nicht bekannt ist, müsse speziell für den Fall einer Drogenrazzia trainiert worden sein, sagt ein Polizist, der an der Razzia beteiligt war. Er wurde vor Ort von einem Paar beschlagnahmt, die offenbar ein Drogenlabor betrieben haben. Ein brasilianischer Reporter, der das Tier in Augenschein nehmen konnte fügte hinzu, dass der Papagei seit seiner Festnahme allerdings den Schnabel nicht mehr aufgemacht hat. "Es sind viele Polizisten vorbei gekommen, aber er sagt nichts mehr," stellt auch Tierarzt Alexandre Clark fest.







Der Papagei wurde von der Polizei in den Zoo gebracht, wo er in den nächsten drei Monaten wieder fliegen lernen wird, bevor er freigelassen wird. In Brasilien werden bei Drogenrazzien immer wieder Tiere beschlagnahmt. Meist handelt es sich dabei allerdings um Reptilien.