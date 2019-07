Wie Touristen ihren Urlaub verbringen, geht eigentlich niemanden etwas an. Dennoch hat das Urlaubsfoto zweier Kanadier nun für einen Skandal im Internet gesorgt. Das Bild zeigt sie bei der Wildtierjagd in Südafrika.

Relaxen am Strand, Wandern im Wald oder Kanufahren im Fluss – so kann der perfekte Urlaub aussehen. Es gibt aber auch Touristen, die zum Spaß auf Tiere schießen. Ein Foto aus Südafrika sorgt derzeit für viel Aufregung im Internet: Es zeigt ein knutschendes Paar neben einem toten Löwen. Nun fordert eine Kampagne aus Großbritannien: Das Mitnehmen von Wildtier-Trophäen aus dem Urlaub soll verboten werden.

Ob Löwenpelz, Elfenbein von Elefanten oder eine Schlange – die Einfuhr solcher Jagdtrophäen ist in Deutschland und anderen Ländern stark reguliert. Trophäen von streng geschützten Tieren dürfen dennoch unter bestimmten Umständen importiert werden. Auch das Bundesamt für Naturschutz erteilte 2017 laut "Spiegel" 615 Einfuhrgenehmigungen für Jagdtrophäen geschützter Tiere.



Das muss ein Ende haben, fordern Tierschützer seit Jahren. Doch es gibt auch andere Meinungen. So argumentieren die Veranstalter oft, dass die Tiere extra für die Jagd gezüchtet werden. Familienfotos und Siegerposen sorgen immer wieder für Diskussionen in Internet-Foren und in sozialen Medien.

Less than 5,000 cheetahs left in the wild, and Namibia still allows them to be hunted. While a child is giving the thumbs up. What an infuriating and saddening sight. 🤬💔Sam @rickygervais @Protect_Wldlife @PeterEgan6 @_AnimalAdvocate @CBTHunting @Animals1st @Animal_Watch pic.twitter.com/BU3utX4YC2