Notlandung löst Polizeieinsatz aus

Erschöpfter Schwan landet auf Bundesstraße – Retter rücken an

08.12.2019, 11:41 Uhr | AFP

Der Riesenvogel hatte keine Kraft mehr, um zu fliegen – und ruhte sich mitten auf der Straße aus. In Rheinland-Pfalz musste ein müder Schwan von Polizisten gerettet werden.

Ein Höckerschwan hat mit einer Notlandung auf einer Bundesstraße im rheinland-pfälzischen Wörth einen Polizeieinsatz ausgelöst. Autofahrer sichteten den Schwan am Samstagnachmittag auf der Fahrbahn der B 9, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die herbeigerufenen Ordnungshüter entdeckten das Tier neben der Leitplanke. Aus eigener Kraft wieder abheben konnte der Vogel in der schrägen Böschung neben der Bundesstraße nicht.





Helfer fingen den gestrandeten Höckerschwan daraufhin ein. Das Tier wurde zu einem nahegelegenen Gewässer gebracht und dort wieder freigelassen.