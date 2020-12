Ausgebüxte Tiere

Feuerwehr rettet Pferde aus Schlammloch

25.12.2020, 21:24 Uhr | dpa

Feuerwehreinsatz in Hilders: Drei Pferde sind in einem Schlammloch stecken geblieben. (Quelle: Polizeipräsidium Osthessen/dpa)

In Hessen sind drei Pferde in eine missliche Lage geraten: Sie steckten in einem Schlammloch fest. Die Feuerwehr musste mit zahlreichen Einsatzkräften anrücken.

Die Feuerwehr hat drei ausgebüxte Pferde in Hilders (Landkreis Fulda) aus einem großen Schlammloch gerettet. Passanten hatten die Tiere, die bis zum Rumpf feststeckten, am Freitagvormittag entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Sie waren mit mehreren weiteren Pferden zuvor von einer Koppel in der Nähe ausgebrochen.



Die drei liefen auf eine stark aufgeweichte Wiese und gerieten schließlich in das Loch. Insgesamt 40 Einsatzkräfte rückten an. Unter erheblichem Körpereinsatz gelang es ihnen, die Tiere aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Pferde kamen nicht zu Schaden.