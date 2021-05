Erinnert an "Harry Potter"

Forscher finden "Schokoladenfrosch" in Neuguinea

29.05.2021, 20:44 Uhr | lw, t-online

Eine überraschende Entdeckung haben australische Forscher im Regenwald in Neuguinea gemacht. Der "Schokoladenfrosch" warf zunächst viele Fragen auf, nun gewannen die Wissenschaftler einige Erkenntnisse.

Wer vom "Schokoladenfrosch" hört, denkt womöglich sofort an das magische Spielzeug aus der "Harry Potter"-Reihe. Australische Forscher haben nun die lebende Version im Regenwald von Neuguinea entdeckt. Die kuriose Froschart ist mit dem Laubfrosch verwandt, der gewöhnlich grün ist. Aufgrund der braunen Färbung haben die Wissenschaftler die neu entdeckte Art "Schokoladenfrosch" genannt.

Steve Richards, ein Froschspezialist am South Australian Museum, fand das kakaofarbene Lebewesen erstmals 2016 in einem sehr schwer zu untersuchenden Lebensraum. "Das könnte der Grund sein, warum es so lange gedauert hat, diesen Frosch zu finden", so der Wissenschaftler. "Es ist sumpfig, es ist dornig, es gibt viele Malaria-übertragende Moskitos und Überschwemmungen, es gibt Krokodile und nicht viele Straßen. Es ist ein wirklich unangenehmer Ort zum Arbeiten", sagte Richards der US-Zeitung "The Guardian" zufolge.

Schokoladenfrosch ist mit grünem Laubfrosch verwandt

Obwohl er ein überhängendes Nest von Riesenhornissen störte und bei dem Versuch, ihnen zu entkommen, "auf der Stelle rennen" musste, gelang es Richards, einige Exemplare zu erbeuten. Nach Jahren akribischer Forschung und genetischer Analyse könnten er und seine Kollegen mit Sicherheit sagen, dass es sich bei Litoria mira, dem "Schokoladenfrosch", um eine neue Art handele.

"Der nächste bekannte Verwandte von Litoria mira ist der australische grüne Laubfrosch. Die beiden Arten sehen ähnlich aus, außer dass eine normalerweise grün ist, während die neue Art normalerweise eine schöne Schokoladenfarbe hat", so Paul Oliver vom "Center for Planetary Health and Food Security" und Queensland Museum, der die Entdeckung zusammen mit Richards im "Australian Journal of Zoology" veröffentlichte.

Das hat es mit dem Namen auf sich

Australien und Neuguinea waren vor 2,6 Millionen Jahren auf dem Landweg verbunden. Heute wird Neuguinea vom Regenwald dominiert, während Nordaustralien hauptsächlich aus Savannen besteht. Grüne Laubfrösche (Litoria caerulea) kommen in Nord- und Ostaustralien sowie in Neuguinea vor.



Der Veröffentlichung zufolge gehen die Wissenschaftler davon aus, dass das Tier in ganz Neuguinea verbreitet sein könnte. "Wir haben diese neue Litoria-Froschart Mira genannt, was auf Lateinisch 'überrascht' oder 'seltsam' bedeutet, weil es eine überraschende Entdeckung war, einen übersehenen Verwandten von Australiens bekanntem und häufig vorkommendem grünem Laubfrosch zu finden, der im Tieflandregenwald von Neuguinea lebt," sagte Wissenschaftler Oliver.

Schokoladenfrösche kommen wohl nicht in Australien vor

Es habe noch einige andere physische Unterschiede gegeben, einschließlich subtiler lavendelfarbener Flecken hinter den Augen des Schokoladenfroschs. Er ist etwas kleiner als der australische grüne Laubfrosch, mit einer Größe von sieben bis acht Zentimetern, wenn er ausgewachsen ist.

Wissenschaftler Richards hat bereits einige Froscharten in Australien und etwa 200 in Neuguinea entdeckt. Es sei manchmal offensichtlich, wenn etwas neu sei, aber im Fall des Schokoladenfrosches habe man lange warten müssen, bis die wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammengepasst hätten.

Er glaube nicht, dass es eine große Chance gibt, dass Schokoladenfrösche in Australien vorkommen könnten, weil dort die "fiesen" sumpfigen Tieflandregenwälder von Neuguinea fehlten.