Bei Sydney

Hai-Angriff: Surfer schwer verletzt

06.07.2021, 08:31 Uhr | dpa

An einem der beliebtesten Surfstrände von Australien ist ein Surfer von einem Hai gebissen worden. Passanten konnten ihn aus dem Wasser ziehen. Der Strand wurde zunächst gesperrt.

Ein Surfer ist vor der Ostküste Australiens von einem Hai attackiert und schwer verletzt worden. Der junge Mann sei am Strand von Crescent Head zwischen Brisbane und Sydney von Augenzeugen aus dem Wasser gezogen und erstversorgt worden, bis die Notärzte eintrafen, berichtete der örtliche Fernsehsender 9News am Dienstag. Er habe sehr schwere Verletzungen am Arm und sei in ein Krankenhaus geflogen worden.

Wahrscheinlich habe es sich um einen etwa drei Meter langen Weißen Hai gehandelt, teilten die Behörden mit. Darauf ließen die Biss-Spuren am Surfbrett des Opfers schließen. Der Strand vor Crescent Head, der bei Surfern sehr beliebt ist, wurde vorübergehend geschlossen.