Geräusche im Garten

Igel löst Polizeieinsatz aus – drei Streifenwagen rücken an

15.09.2021, 13:44 Uhr | dpa

Igel im Garten (Symbolbild): Das Tier machte so laute Geräusche, das Nachbarn es für einen Einbrecher hielten. (Quelle: Armin Weigel/dpa)

Anwohner haben in Neumünster einen Igel mit einem Einbrecher verwechselt. Das Tier machte so lautes Getöse im Garten, dass Nachbarn die Geräusche verdächtig vorkamen. Die Polizei rückte an.

Ein lautstark mit einer Metalldose kämpfender Igel hat in Neumünster einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Anwohnerin hatte am späten Dienstagabend verdächtige Geräusche vom Nachbargrundstück gehört und war von einem Einbrecher ausgegangen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie alarmierte die Beamten.

Drei Streifenwagenbesatzungen hatten sich daraufhin auf den Weg gemacht – zwei Besatzungen umstellten die leerstehende Doppelhaushälfte, die dritte fing an, das Haus nach dem angeblichen Einbrecher zu durchsuchen.

Im Haus fanden die Polizisten zwar nichts, hörten aber plötzlich ebenfalls verdächtige Geräusche aus dem Garten. Der vermeintliche Täter wurde daraufhin schnell entdeckt, als er die Dose wegschleppen wollte: Es habe sich um einen Igel gehandelt, der "im Kampf mit der Metalldose" gewesen sei und dadurch nicht unerheblichen Lärm verursacht habe.