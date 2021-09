Obduktion findet Todesursache

Bergziege tötet Grizzlybär in Kanada

26.09.2021, 02:25 Uhr

Da staunten die Beamten in einem kanadischen Nationalpark nicht schlecht. Ein Wanderer hatte sie auf einen toten Grizzlybär aufmerksam gemacht. Getötet hatte ihn aber nicht ein Jäger.

Waldhüter in Kanada mussten sich als Detektive betätigen: Es galt den Tod eines Bären herauszufinden, der Anfang September leblos von Wanderern gefunden worden war. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass ein Tier für den Tod der Bärin verantwortlich war. Das Tier war nach einem Bericht des Senders CBC in British Columbia im Yoho National Park entdeckt worden. Bei der Obduktion wurden Wunde am Hals und unter den Armen gefunden. Diese stammten mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Horn, wie es Bergziegen in der Region haben.

Die Löcher in der Haut der Bärin seien übereinstimmend mit dem Angriffsverhalten von Bären und der Verteidigung von Ziegen. Dass beide Tiere gewaltsamen aufeinanderstoßen, kommt eher selten vor. Die Ziege hatte aber noch einen anderen Vorteil: Während die Bärin 70 Kilogramm wog, kann sie bis zu 130 Kilogramm auf die Waage bringen.