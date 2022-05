Wegen des Ausflugs einer Entenfamilie ist die Autobahn 5 im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg kurzzeitig gesperrt worden. Damit sei den Tieren das Überqueren der Fahrbahnen in der Nähe von Neuenburg am Rhein ermöglicht worden, teilte die Polizei am Montag mit.