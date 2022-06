Aktualisiert am 18.06.2022 - 13:10 Uhr

Sie schleuderte ihren Besitzer durch die Luft und rannte vom Schlachthof: In Baden-W├╝rttemberg ist eine Kuh ausgerissen. Der Vorfall endete f├╝r das Tier t├Âdlich.

Auf einem Schlachthof in Baden-W├╝rttemberg hat sich eine Kuh von ihrem Besitzer losgerissen und ihn durch die Luft geschleudert. Der 62 Jahre alte Landwirt wurde bei dem Vorfall am Freitag leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte.