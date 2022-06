Ein Fischer hat im Mekong in Kambodscha den gr├Â├čten jemals registrierten S├╝├čwasserfisch der Welt gefangen. Bei dem Tier handele es sich um einen fast vier Meter langen und knapp 300 Kilogramm schweren Riesen-S├╝├čwasserstechrochen, teilte das US-kambodschanische Forschungsprojekt "Wonders of the Mekong" (Wunder des Mekong) mit. Das Weibchen sei am 13. Juni im Nordosten des Landes gefangen worden. Den bisherigen Rekord hielt ein 293 Kilo schwerer Mekong-Riesenwels, der 2005 im Norden Thailands ins Netz gegangen war.