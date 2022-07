Katze bricht "Lockdown" in Walldorf – Rhein-Neckar-Kreis verhängt 500-Euro-Bußgeld

Eine in ganz Deutschland einzigartige Maßnahme: Um eine bedrohte Vogelart zu schützen, wurde in der Stadt Walldorf in Baden-Württemberg eine Ausgangssperre für Katzen verhängt. Bis August dürfen die Besitzer ihre Katzen nicht mehr außer Haus lassen. Weil eine bestimmte Katze nun aber trotz des Verbots mehrfach in dem "Gefahrenbereich" der Vögel gesichtet worden sei, sei nun ein Bußgeld von 500 Euro verhängt worden. Das berichten mehrere lokale Medien. Zuvor habe die zuständige Behörde ein Mahnschreiben an die Besitzer versendet, doch nun habe der Landkreis keine andere Möglichkeit gesehen.