Warum?

Mit Ulbricht konnte man nicht gut Wodka saufen, sein Russisch war wohl auch nicht besonders. Er war ein spröder Typ, wie gesagt. Aber Ulbricht brachte eine Eigenschaft mit, die Stalin ganz besonders schätzte.

Welche?

Ulbricht konnte organisieren – und zwar in Perfektion. Das hatte er sein ganzes Leben lang getan, nun musste ein neuer Staat in Form der DDR organisiert werden. Zum Organisieren gehört eine harte Hand, es braucht klare Strukturen und Verantwortlichkeiten. Dabei half ihm sein Elefantengedächtnis, hinter vorgehaltener Hand nannten sie ihn "Genosse Kartothek". Und nicht zuletzt verfügte Ulbricht über einen unglaublichen Arbeitswillen. Niemand hat so viel gearbeitet wie Ulbricht, niemand so viele Akten gefressen wie er.

Mit seinem schütteren Aussehen, dem mausgrauen Habitus und dem sächselnden Akzent wurde und wird Ulbricht als eine Art Karikatur eines Diktators gesehen. Was ist Ihre Ansicht?

Immer wieder hat man versucht, Ulbricht kleiner zu machen, als er war. Über ihn wurden Witze gerissen, er wurde verlacht. Dabei sind ihm wortwörtlich Millionen Menschen in der DDR gefolgt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die DDR zwar eine Diktatur mit dem vollen Arsenal an Verfolgung und Bestrafung gewesen ist, aber sehr, sehr viele Menschen an den Kommunismus damals geglaubt haben. Ja, Ulbricht konnte sehr schwierig sein, auch überaus wendig. Letzteres wurde ihm als Opportunismus ausgelegt.

Sie beschreiben Ulbricht als kompromisslosen Dogmatiker. Wie passt da die Wendigkeit dazu?

Dogmatiker war er zweifelsohne, aber Ulbricht verfügte auch über die Fähigkeit, Entwicklungen früh zu erkennen und entsprechend zu reagieren. Das als Opportunismus zu bezeichnen, halte ich für Quatsch. Es war eine Form seiner hohen Intelligenz. Opportunisten befinden sich nie an Position Nummer eins eines Staates oder einer Partei, sondern auf den Positionen zwei, drei, vier und so weiter. Eine gewisse Kaltblütigkeit, diese Kaltschnäuzigkeit, die braucht jemand an der Spitze, egal, ob es sich um eine Diktatur oder Demokratie handelt. Ulbricht hatte das.

Die DDR war Ulbrichts ureigenstes Geschöpf, heute wird mit Erich Honecker eher sein Rivale und Nachfolger mit ihr verbunden.

Für Ulbricht gab es nichts Wichtigeres als die DDR. Da der Kommunismus in seiner Ideologie ohnehin am Ende siegen sollte, hat er seiner Arbeit alles andere untergeordnet. Diese Unbedingtheit macht ihn für Biografen sehr interessant. Ulbricht war 1949 der Geburtshelfer der DDR, 1961 hat er sie durch den Bau der Berliner Mauer stabil gemacht. Und sie endgültig in ein Freiluftgefängnis für Millionen Menschen verwandelt. Den Anteil Erich Honeckers schätze ich eher als sehr, sehr gering ein. Aber er hat die Früchte geerntet, für die Ulbricht hart gearbeitet hatte.

Worauf spielen Sie an?

Die DDR war lange Zeit weitgehend isoliert, von anderen kommunistischen Staaten abgesehen. Ulbricht bemühte sich, diesen Zustand zu ändern. Doch die Welle internationaler Anerkennung folgte erst, als Honecker Ulbricht schon in die Ecke gestellt hatte. Ansonsten hat Honecker nicht viel bewegt. Die Wirtschafts- und Subventionspolitik? Davon hat Honecker die Finger gelassen und vor allem Geld ausgegeben, das nicht erwirtschaftet worden war.

Also hat Honecker die von Ulbricht geformte DDR mehr oder weniger bis zu ihrem Ende hin verwaltet?

Das trifft es recht gut. Die von Honecker verfolgte angebliche Einheit – es war eben keine, sondern die Sozialpolitik hat Vorrang – von Wirtschafts- und Sozialpolitik? Das war einfach nur zukunftsuntauglich, wie die Honecker-SED das anging. Persönlich glaube ich, dass die DDR letzten Endes aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen zugrunde ging, sondern politisch gescheitert ist. Solche Systeme scheitern am Schluss immer politisch, auch weil der Macht- und Sicherheitsapparat erodiert und sie dem Widerstand nichts mehr entgegenzustellen haben. Die DDR hatte immer das "Pech", nur Teil eines Ganzen zu sein, und jeder konnte Tag für Tag durchs Schaufenster schauen, wie bunt und frei die Welt sein kann.

War nicht bereits der von Ulbricht veranlasste Bau der Mauer in Berlin die Bankrotterklärung der DDR?

Da gibt es eine bezeichnende Anekdote. Anfang der 1960er-Jahre war Ulbricht zu Besuch in Moskau bei Nikita Chruschtschow, dem damaligen starken Mann der UdSSR. Chruschtschow hatte eine spezielle Art der Kommunikation, offen, derb und originell. Auf diese Art erklärte er dem "Genossen Walter" sinngemäß, dass die Mauer ja schön und gut sei, aber Ulbricht nun niemand anderen mehr für die Dinge, die in der DDR schiefgingen, verantwortlich machen könne. Also, ja, die DDR war damals schon todgeweiht, sie wusste es nur noch nicht. Als Ulbricht 1973 starb, sollte die DDR die Leute immer noch für weit mehr als ein Jahrzehnt einsperren. Dass dieser Laden heute so verklärt wird, ist mir völlig unverständlich.