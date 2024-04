Ohrenschmaus

Die größte Band aller Zeiten? Natürlich die Beatles. Heute vor 60 Jahres stellten sie einen ewigen Rekord auf: Fünf ihrer Songs belegten die ersten fünf Plätze der amerikanischen Hitparade: Can't Buy Me Love, Twist And Shout, She Loves You, I Want To Hold Your Hand und Please Please Me. Einer besser als der andere.