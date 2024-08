Guten Morgen liebe Leserin, lieber Leser,

manchmal beginnt man seinen Tag mit komischen Fragen. Meiner begann gestern mit der folgenden: Was wird von der Ampel mal übrig bleiben? Also abgesehen vom Dauerzoff, der Lust am Beschädigen der Regierungspartner, dem Miesmachen der eigenen Leistung? Sicher auch das: eine schier endlose Schleife kommunikativer Fehltritte und nachträglicher Korrekturen.

Medien wird ja gern der Vorwurf gemacht, die Politik schlechtzureden. Das mag stellenweise stimmen, und mit der Kritik müssen wir uns in den Redaktionen auch auseinandersetzen. Aber zur Wahrheit gehört auch: So gekonnt sich selbst schlechtreden, wie es die Ampel tut, können es die Medien gar nicht.

Sei es – um nur zwei aktuelle Beispiele zu nennen – die Selbstverzwergung zur "Übergangsregierung" (Grünen-Chef Nouripour) oder die Kontroverse um die Ukraine-Hilfen: Die Ampel scheint aufgegeben zu haben, ihr Bild in der Bevölkerung noch irgendwie retten zu wollen. Selbst die handelnden Akteure glauben nicht mehr daran, dass der Umgang besser wird. Ab jetzt kämpft jeder allein, ob für die eigene Reputation oder die nächste Wahl.

Beim jüngsten Kommunikationsausfall um die Ukraine-Gelder ließ sich das einmal mehr beobachten. Eigentlich ging es um die Neugestaltung der deutschen Militärhilfen, die künftig nicht mehr aus dem Bundeshaushalt, sondern über einen 50-Milliarden-Kredit der G7-Staaten finanziert werden sollen. Doch die Kommunikation lief ampeltypisch: intern uneins, in sich widersprüchlich, chaotisch.

Am Ende waren alle beschädigt: Kanzler Olaf Scholz (SPD), der in einer zentralen politischen Frage nicht für Klarheit sorgt. Finanzminister Christian Lindner (FDP), der immer mehr zum Ampelfähnchen im Wind wird. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD), der mit seinen Vorstellungen erneut gegen eine Wand lief.

Was war passiert? Am Wochenende berichtete die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS) von einem Brief Lindners an Pistorius und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne). In dem Schreiben vom 5. August teilt Lindner sinngemäß mit, dass es keine neuen Militärhilfen an die Ukraine geben werde, sofern diese nicht im Haushalt 2024 oder im Haushaltsentwurf 2025 hinterlegt sind. Bereits bewilligtes Material könne geliefert werden, aber alle neuen Anträge aus Pistorius' Haus sollen nicht mehr genehmigt werden. Die Sperre soll "auf Verlangen" von Scholz verhängt worden sein, hieß es in der "FAS". "Ende der Veranstaltung. Der Topf ist leer", zitiert die Zeitung einen Regierungsvertreter.

Der Bericht löste einen Sturm der Entrüstung aus. In der Ukraine war die Verunsicherung groß, auch innerhalb der Ampel formierte sich Widerstand. Um die Verwirrung perfekt zu machen, schaltete die Regierung hastig in den Rückwärtsgang: Noch am Sonntag ruderte Finanzminister Lindner in der "Bild"-Zeitung zurück und zeigte sich grundsätzlich bereit, weitere Gelder lockerzumachen. Und am Montag wiesen mehrere Ministerien ihre Sprecher an, dem Eindruck entgegenzuwirken, man wolle die Ukraine-Hilfe kürzen. "Wir setzen die Hilfe fort, solange es nötig ist", versicherte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

Fairerweise sollte erwähnt werden, dass auch so manche Kritiker überzogen haben: Weder wirft Deutschland die Ukraine vor den Bus noch endet die deutsche Ukraine-Hilfe. Was die Ampel im Haushalt eingeplant hat, ist kein Pappenstiel. Für das laufende Jahr 2024 schickt Berlin Waffen und Munition für rund sieben Milliarden Euro nach Kiew, 2025 für vier Milliarden. Damit werden unter anderem Flugabwehrsysteme, Panzerhaubitzen und Kampfpanzer bezahlt. Deutschland ist weiterhin europaweit der größte Ukraine-Unterstützer, und weltweit – nach den USA – Nummer zwei.

Auch ist spätestens seit dem Haushaltsbeschluss Mitte Juli bekannt, dass die Ampel die direkte Militärhilfe nächstes Jahr auf die erwähnten vier Milliarden Euro einschmelzen will. Denn statt aus dem Bundeshaushalt sollen die Hilfen künftig aus einem 50-Milliarden-Dollar-Kredit fließen, auf den sich die G7-Staaten bei ihrem Gipfel im Juni im italienischen Apulien geeinigt hatten.

Der Kredit soll größtenteils aus einem US-Darlehen bestehen, das sich wiederum aus Zinserträgen speist, die im Westen eingefrorene russische Vermögen abwerfen. Rund 210 Milliarden Euro russisches Zentralbankgeld lagert derzeit allein auf europäischen Konten. Die jährlichen Zinserträge von rund drei Milliarden Euro sollen als Absicherung für den 50-Milliarden-Kredit dienen.

Der Clou: Anstatt die Zinserträge jährlich nach Kiew zu überweisen, wird der Ukraine auf einen Schlag der gesamte Kredit zur Verfügung gestellt. Die 50 Milliarden Dollar sollen bis Ende des Jahres fließen und von Kiew nach eigenem Belieben eingesetzt werden dürfen.

Also alles halb so wild? Nein. Neben dem kommunikativen Schaden und den verunsicherten Partnern in Osteuropa konterkariert die Scholz-Regierung damit ihr eigenes Versprechen: eine langfristige und vor allem verlässliche finanzielle Ukraine-Unterstützung aufzustellen.

Schon die Einigung der G7 im Juli war ein mühsam gefundener Kompromiss. Während die USA darauf drängten, die gesamten eingefrorenen russischen Vermögen nach Kiew zu überweisen, warnten Skeptiker, darunter vor allem Deutschland, vor einem Schaden für das europäische Finanzsystem.

Der jetzige G7-Plan ist eine Light-Version, die ebenfalls ihre Tücken hat: Denn auch Abschöpfung der Zinserträge ist rechtlich umstritten. Zudem muss der Mechanismus noch von der EU-Kommission ausgearbeitet werden – was nicht einfach wird. Brüssel muss einen Weg finden, an die russischen Gelder zu kommen, ohne internationale Regeln zu brechen. Und ob am Ende wirklich die 50 Milliarden Dollar stehen und vor allem wann, ist noch offen.

Eine weitere Unbekannte in der Gleichung: Wenn im Januar 2025 die Russland-Sanktionen der EU ablaufen und die ungarische EU-Ratspräsidentschaft eine Verlängerung blockiert, könnte ein Auftauen russischer Vermögenswerte drohen – und damit ein Teil der Zinserträge ausfallen.