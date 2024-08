Die Beziehungen zwischen China und den USA sind angespannt und Peking bereitet sich auf einen Machtwechsel in Washington vor. Kamala Harris oder Donald Trump: Wen möchte Xi Jinping im Weißen Haus sehen?

Es ist ein Foto, das in den vergangenen Wochen besonders in China rasant an Bedeutung gewonnen hat: Im November 2022 traf die US-Vizepräsidentin Kamala Harris bei der "Leaderhip Conference" im thailändischen Bangkok den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Es ist bis heute das einzige Treffen der beiden. Harris selbst besuchte China bislang nicht. Die US-Beziehungen zur Volksrepublik schienen auch nie wirklich ein Schwerpunkt ihrer politischen Agenda zu sein. Doch seit einigen Wochen ist die 59-Jährige nun Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, könnte die US-Wahl im November gewinnen.

Chinesische Regierungsvertreter und Analysten versuchen nun, Harris‘ bisherige Bilanz nach Hinweisen auf ihre künftige Politik zu durchleuchten. Bei ihrem Treffen in Thailand sprachen die Vizepräsidentin und der chinesische Staatschef darüber, wie sie den Wettbewerb zwischen China und den USA verantwortungsvoll gestalten können. Danach besuchte Harris die Philippinen und sagte auf einem Schiff der Küstenwache: "Wir werden unsere Verbündeten und Partner weiterhin gegen rechtswidriges und unverantwortliches Verhalten mobilisieren." Eine eindeutige Kritik an der aggressiven chinesischen Expansionspolitik im Südchinesischen Meer.

Derartige Aussagen aus den USA waren nicht neu, aber in Peking rufen sie immer wieder Verärgerung hervor. Unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump begannen die Vereinigten Staaten, China strategisch als Bedrohung, als "revisionistische Macht" und vor allem als Rivalen zu begreifen. US-Präsident Joe Biden hatte zwar einen anderen diplomatischen Stil als sein Vorgänger, aber er hat den Wandel in den amerikanisch-chinesischen Beziehungen noch verstärkt. Auch unter Biden gab es Zölle und Sanktionen gegen China und von Harris erwartet die chinesische Führung keinen Kurswechsel.

In China ist demnach die Hoffnung gering, dass sich die Beziehungen zu den USA unter Trump oder Harris entspannen könnten – ein Dilemma für Xi Jinping. Der Republikaner steht vor allem für politische Attribute, vor denen man sich in Peking fürchtet: Unberechenbarkeit, Chaos und Impulsivität. Trotzdem scheint China aus unterschiedlichen strategischen Erwägungen immer mehr einen Wahlsieg Trumps zu favorisieren. Diese Entwicklung ist durchaus neu.

Trump provozierte Chaos

Offiziell möchte die chinesische Führung sich nicht in die inneren Angelegenheiten der USA einmischen. Xi Jinping handelt nicht wie sein "strategischer Partner" Wladimir Putin, der auch offiziell Trump zum Beispiel als Hoffnung für Frieden in der Ukraine inszeniert. Aus dem chinesischen Außenministerium hieß es dazu in einem Pressegespräch: "Die Präsidentschaftswahlen sind Angelegenheiten der Vereinigten Staaten. Wir haben dazu keinen Kommentar."

Doch die zurückhaltenden Töne aus Peking bedeuten nicht, dass China keine strategischen Interessen hat. Xi Jinping möchte sein Land bis zum Jahr 2049 zur weltweit dominierenden Supermacht machen. Dafür muss er an der aktuell dominierenden Supermacht – den USA – vorbei und es ist dementsprechend für ihn bedeutsam, wer in den nächsten Jahren im Weißen Haus sitzt.