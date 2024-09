Deutscher Coach in Italien an Tabellenspitze

Wetter ist nicht gleich Wetter: Was die Menschen in Österreich, Polen, Rumänien und Tschechien gegenwärtig erleben, sind keine herkömmlichen Herbstgewitter. Die Hochwasserlage ist nicht nur kritisch, sondern auch außergewöhnlich. Mindestens 18 Menschen sind schon in den Fluten ums Leben gekommen, kilometerweit sind Felder und Straßen überschwemmt, Keller und Häuser vollgelaufen, Dämme und Deiche zerstört (mehr hier). "Die Hochwasser, die wir sehen, sind bedrückend", findet Bundeskanzler Olaf Scholz. "Wir werden helfen, soweit wir können."

Der Nachsatz lässt aufhorchen: "soweit wir können." Es ist eben nicht nur so, dass mittlerweile selbst in den früher prallgefüllten Staatskassen des EU-Primus' Deutschland Ebbe herrscht. Die Politik hat auch spätestens seit der Katastrophe im Ahrtal vor drei Jahren erkannt, dass krasse Hochwasserlagen keine Seltenheit mehr sind. Im Gegenteil: Extremwetter wird zur Regel. Weil viele Regionen darauf nicht vorbereitet sind, ist nun immer häufiger mit enormen Schäden durch urplötzlich herabdonnernde Wassermassen zu rechnen. Diesmal trifft es Österreicher und Osteuropäer, aber beim nächsten Mal kann es auch wieder Deutsche ereilen. Viele haben hierzulande noch das Hochwasser in Süddeutschland Anfang Juni in unheilvoller Erinnerung. Oder das Hochwasser an Weihnachten vor einem Jahr in Nordwestdeutschland. Oder, oder, oder …

Der Mensch ist das intelligenteste Wesen auf Erden (zumindest hält er sich dafür). Trotzdem dauert es mitunter viel zu lange, bis er eine Gefahr erkennt. Und dann noch länger, bis er angemessen darauf reagiert. So auch beim Extremwetter. Glasklar ist mittlerweile: Die verstärkten Niederschläge, die zu den immer häufigeren Überschwemmungen in Mitteleuropa führen, sind größtenteils auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen. Natürliche Zyklen der Klimaveränderung spielen nur eine untergeordnete Rolle.

Eine soeben veröffentlichte Studie des Forschungsprojekts "Clima Meter" zeigt: So ein Starkregen wie jetzt in Österreich und Osteuropa ist bis zu 20 Prozent intensiver als vergleichbare Unwetter vor 25 Jahren. Eine repräsentative Befragung von 1.062 Landkreisen, Städten und Gemeinden im Auftrag des Umweltbundesamts hat überdies ergeben: 77 Prozent der Kommunen waren in den vergangenen zehn Jahren von den Folgen extremer Wetterereignisse oder anderer Klimakrisenfolgen betroffen – aber nur zwölf Prozent haben schon Konzepte erarbeitet, um sich den Veränderungen anzupassen. Alle anderen müssen bei lokalen Starkregen mit Schäden oder gar einer Katastrophenlage rechnen.

Eine Menge Zahlen habe ich Ihnen im heutigen Tagesanbruch schon zugemutet, aber ich erlaube mir, noch ein paar weitere hinzuzufügen. Das geht nicht anders, wenn man sich mit den Folgen der Erderhitzung befasst. Also schenken Sie mir bitte noch ein paar Minuten Ihre Aufmerksamkeit: 80 Prozent aller CO2-Emissionen, die zwischen 2016 und 2022 ausgestoßen wurden, stammen von 57 Konzernen. So hat es die Klimaschutzorganisation "Influence Map" errechnet. Nicht einmal 60 Unternehmen sind die Hauptverursacher der größten globalen Krise! Und die meisten dieser überwiegend staatlichen Umweltverschmutzer haben in den vergangenen sieben Jahren nicht etwa weniger, sondern mehr CO2 ausgestoßen als in den Jahren zuvor – obwohl sich schon 2016 die Regierungen aller Länder im Pariser Klimaabkommen verpflichtet haben, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren.

Wer sind diese 57 Klimasünder? Überwiegend Gas-, Öl- und Kohleförderer sowie Zementhersteller: vornedran Firmen aus den Golfstaaten, Russland, Indien und China, dahinter aus den USA und Großbritannien. Diese Unternehmen haben Milliardengewinne gescheffelt, während Hochwasser und Orkane, Hitzewellen und Dürren, schmelzende Gletscher und steigende Meeresspiegel das Leben von Milliarden Menschen beeinträchtigen. Diese fatale Entwicklung muss schleunigst gestoppt werden, und das darf man keinesfalls den Unternehmen allein überlassen. Sie werden immer versuchen, Vorschriften zu verschleppen und Schlupflöcher in Gesetzen zu finden.

Nun mögen manche Leute sagen: Was habe ich damit zu tun, wenn die Chinesen, Russen und Inder die Atmosphäre verpesten? Sollen ihre Regierungen sie eben zwingen, mehr für den Klimaschutz zu tun! Oder man denkt zwei Gehirnwindungen weiter, fasst sich an die eigene Nase und erkennt: Die Klimakrise lässt sich nur dann halbwegs eindämmen, wenn möglichst viele Menschen mitmachen – und die Pioniere bei diesem Prozess müssen die Einwohner der wohlhabenden westlichen Staaten sein, die Zugang zu demokratischen Mitbestimmungsprozessen, technologischen Innovationen und obendrein internationales Renommee haben. Was es braucht, ist ein gesellschaftlicher Konsens, dass es nicht so weitergehen kann mit der Klimaverpestung. Dass es jetzt sofort ein Umsteuern braucht, trotz all der anderen Krisen von der Ukraine bis zur Wirtschaftsflaute.

Klimaschutz beginnt im Kleinen, mithelfen kann jeder Einzelne und jeder Schritt zählt. Also Hirn anschalten und Augen auf beim Einkauf, beim Reisen, beim Essen: Nicht alles, was am anderen Ende der Welt hergestellt wird, rechtfertigt den weiten Transportweg auf einem Dampfer bis nach Deutschland. Und hierzulande ist die Bahn trotz ihres maroden Zustands meistens eine gute Alternative zu Auto und Flugzeug. Und nicht jede Mahlzeit braucht ein Stück Fleisch. Eigentlich nicht so schwer zu verstehen, wenn man das intelligenteste Wesen auf Erden sein will, oder?

Merz macht's

CDU und CSU brauchen einen Kanzlerkandidaten, und nun steht quasi fest, wer’s wird: Der bundespolitisch blasse NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat gestern seinen vorläufigen Verzicht erklärt, Markus Söder weiß, dass er als Profilneurotiker keine Chance hat, bleibt also nur Friedrich Merz. Am kommenden Montag, dem Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg, soll der CDU-Chef den Parteigremien offiziell als Herausforderer von Kanzler Olaf Scholz empfohlen werden, haben meine Kollegen Sara Sievert und Julian Alexander Fischer herausgefunden. Danach beginnt der Bundestagswahlkampf.

