Trump hat dabei viele Anstandsregeln des politischen Wettbewerbes außer Kraft gesetzt und ist damit zu einer ernsthaften Gefahr für die US-Demokratie geworden. Er erkennt bis heute seine Wahlniederlage von 2020 gegen Joe Biden nicht an und stachelte einen wütenden Mob seiner Anhänger im Januar 2021 an, das US-Kapitol zu stürmen. Das kostete fünf Menschen das Leben. Zudem stellt er sich hinter die rechtsextreme Miliz "Proud Boys", die sich für einen bewaffneten Aufstand in den USA bereithält. Und er wirft den Demokraten vor, das Land zerstören zu wollen.

Denn sollte ein Attentat auf Trump oder einen führenden US-Demokraten gelingen, würde das die US-Gesellschaft in ihren Grundfesten erschüttern. Der soziale Frieden wäre in Gefahr, in einem Land, in dem jeder Dritte eine Schusswaffe besitzt. Das würde die Supermacht USA innenpolitisch ins Chaos stürzen, was wiederum Akteure auf den Plan rufen könnte, die an dieser Destabilisierung interessiert sind – im In- und im Ausland.