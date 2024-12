in diesen stürmischen Tagen fallen die Verbrecher wie Dominosteine. Fehlen nur noch Putin, Kim und Chamenei, aber was noch nicht ist, kann ja noch werden. Zumindest für einen von ihnen könnte die Zeit womöglich bald abgelaufen sein. Der Grund liegt im rasanten Umsturz einer ganzen Region. Der Reihe nach.

Der Nahe Osten gilt als gefährlichster Brennpunkt der Welt: Hier entflammte Konflikte können den halben Globus erschüttern. Kriege und Aufstände, Intrigen und Machtpoker, Erdölgeschäfte und Flüchtlingswellen: Die Folgen der Eruptionen haben in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur Millionen Menschen vor Ort getroffen, sondern auch viele Europäer beschäftigt. In den jahrelangen Kämpfen in Syrien, im Irak, in Kurdistan, im Libanon und im Gazastreifen sind Millionen getötet, verletzt oder traumatisiert und noch mehr vertrieben worden. Auch die Kosten sind exorbitant: Fast 30 Milliarden Euro verschlingt die Versorgung von Flüchtlingen in Deutschland pro Jahr; die meisten unter ihnen kommen aus Syrien, viele weitere aus dem Irak und dem Iran. Der Raum zwischen dem östlichen Mittelmeer und dem Arabischen Meer ist ein Schauplatz unsäglichen Leids, dessen Ursprung oft in den Regierungszentralen fremder Staaten liegt.