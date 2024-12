So viele Kinderrechtsverletzungen wie nie zuvor

Nicht nur im Sudan, sondern auch weltweit gab es im Jahr 2023 so viele schwere Kinderrechtsverletzungen wie nie zuvor. Die UN zählt 32.990, doch Unicef glaubt, die Dunkelziffer sei noch höher. Abgesehen von Somalia ist die Situation besonders gravierend in Gaza und in der Ukraine. In Gaza werden jeden Tag durchschnittlich über 67 Kinder getötet oder verletzt. In der Ukraine wurden seit dem russischen Angriff 2022 etwa 16 Kinder pro Woche getötet. Unicef glaubt, dass diese Zahlen im kommenden Jahr erneut steigen werden.