Russland verbreitet Furcht und Schrecken, das Riesenreich scheint unergründlich zu sein. Doch ist das wirklich so? Historiker Jörg Baberowski entschlüsselt, wie Russland wurde, was es ist.

Immer wieder überrascht Russland den Westen, als geheimnisvoll und nicht zu entschlüsseln gilt das Land, das gegenwärtig unter Einsatz extremer Gewalt die Ukraine unterwerfen will – und unverhohlen mit dem Einsatz seiner Atomwaffen droht. Wer wirklich verstehen will, was Russland ausmacht, muss den Blick zurück ins Zarenreich werfen, sagt Historiker Jörg Baberowski, der kürzlich das Buch "Der sterbliche Gott" über Macht und Herrschaft in Russland veröffentlicht hat. Im Interview erklärt der Experte für Osteuropa, warum das Riesenreich so anders ist als der Westen.

t-online: Professor Baberowski, Russland gilt im Westen als Rätsel, Geheimnis und Mysterium, wie es der britische Premier Winston Churchill einmal ausgedrückt hat. Kann man Russland überhaupt verstehen?

Jörg Baberowski: Selbstverständlich lässt sich alles verstehen. Man muss sich nur der Klischees bewusst werden, die man mit sich herumträgt, und versuchen, sich von ihnen zu distanzieren. Eines dieser Klischees lautet, man könne Russland nicht verstehen.

In Ihrem neuen Buch "Der sterbliche Gott" konzentrieren Sie sich auf Macht und Herrschaft im Reich der Zaren, um Russland besser verständlich zu machen. Warum haben Sie diesen Fokus gewählt?

Wo Menschen zusammenkommen, entstehen Machtbeziehungen. Alles Leben ist von Macht durchzogen. Macht ist das Vermögen, anderen seinen Willen aufzuzwingen, sich gegen Widerstreben durchzusetzen. Die Frage nach der Macht ruft nach Antworten, die Aufschluss geben über den Kern staatlicher Herrschaft. Ohne dieses Wissen werden wir nicht verstehen, was derzeit in Russland geschieht.

Die Zaren haben ihre Herrschaft über Jahrhunderte als nahezu allmächtig inszeniert. War es mehr Schein als Sein?

Herrschaft war in Russland ständig herausgefordert und bedroht. Seit Peter I. – auch der Große genannt – setzten die Zaren das Imperium unter ständigen Modernisierungsstress, den sie politisch aber nur unzureichend absichern konnten. Herrschaft, die schwach ist, greift auf Gewalt zurück, inszeniert sich als scheinbar allmächtig. Aber das ist nichts weiter als eine Illusion. Mir geht es darum, Situationen zu beschreiben, in denen Herrschaft herausgefordert und erschüttert wird. Erst im Moment der Krise zeigt sich, wie Herrschaft verfasst ist und was sie zu leisten imstande ist. Das Reich der Zaren hielt sich über Jahrhunderte am Leben, und dann fiel es im Februar 1917 in wenigen Tagen zusammen. Dieses Geschehen verlangt nach einer Erklärung.

Zur Person Jörg Baberowski, Jahrgang 1961, lehrt Geschichte Osteuropas an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsfelder sind unter anderem der Stalinismus und die Geschichte der Gewalt. 2012 erhielt der Historiker den Preis der Leipziger Buchmesse für sein Standardwerk "Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt". Kürzlich erschien Baberowskis neues Buch "Der sterbliche Gott. Macht und Herrschaft im Zarenreich" (Edition der Carl Friedrich von Siemens Stiftung) im Verlag C.H. Beck.

Was sind Macht und Herrschaft?

Macht ist, wenn die Gewalt sich mehr Zeit lässt, wenn von selbst geschieht, was sonst nur unter Androhung von Gewalt gelingt. Man trägt die Regeln, denen man folgen soll, mit sich herum. Jeder tut sich den Zwang nun selbst an. Herrschaft hingegen ist Macht, die sich in Institutionen, Gesetzen, Verfahren und Ritualen ablagert, sie ist Macht, die feste Formen annimmt. Weil auch der mächtigste Herrscher einmal schlafen muss, delegiert er Machtfunktionen an Dritte, die an seiner Stelle dafür sorgen, dass die Untertanen gehorchen. Die Bürokratie ist der Wächter der Macht.

Nun setzten die Zaren immer wieder exzessive Gewalt zur Durchsetzung ihrer Herrschaft ein. Was ist der tieferliegende Grund?

Philosophen wie Thomas Hobbes, John Locke oder Jean-Jacques Rousseau stellten sich den Staat als Produkt eines Vertrages vor: Menschen, die nach Sicherheit suchen, einigen sich darauf, Schutzfunktionen zu übertragen. Man gehorcht, weil der Staat Ordnung garantiert. Auf diese Formel könnte man diese Übereinkunft bringen. In Wahrheit ist die Unterwerfung der eigentliche Entstehungsgrund aller Staatlichkeit. Der Gesellschaftsvertrag ist nur eine nachträgliche Legitimation, die verständlich machen soll, warum wir gehorchen. Der Gedanke, man habe seiner Unterwerfung aus eigenem Interesse zugestimmt, wäre in Russland vollkommen unverständlich gewesen. Denn dort war der Staat als Unterwerfungs- und Versklavungsmaschine in die Welt gekommen.

Wie das?