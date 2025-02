Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

ich will ehrlich sein: Aus dem Studium habe ich mir längst nicht jede Theorie und jede Forschungsmethode gemerkt, das sogenannte Agenda Setting aber sehr wohl. Grundgedanke des Ansatzes ist, dass Medien zwar keinen großen Einfluss darauf haben, was die Menschen denken, sehr wohl aber auf das, worüber sie sich Gedanken machen. Anders gesagt: Indem Onlinemedien, Zeitungen, TV-Sender oder Podcasts etwas auf die Tagesordnung setzen – also auf die Agenda –, geben sie nicht nur die Themen vor, mit denen sich Leser, Zuschauer und Hörer auseinandersetzen, sie beeinflussen auch, welche Relevanz diese ihnen zuschreiben.

Das lernt nicht nur jeder Erstsemester-Student im Grundkurs Medienwissenschaft, sondern auch jeder Abgeordnete im Proseminar "Wie bringe ich Medien dazu, über die Themen meiner Partei zu sprechen?". Einer, dem das in den vergangenen Wochen lehrbuchhaft gelungen ist, ist Friedrich Merz. Zu welchem Preis, darüber wurde an dieser und anderen Stellen ausreichend diskutiert. Mein Punkt ist ein anderer: Nur weil auch Politiker wissen, wie man Agenda Setting betreibt, und das Thema Migration deshalb dauerpräsent ist, ist es nicht automatisch das wichtigste Problem, das wir haben.

Wissen Sie noch, worüber sich Deutschland aufgeregt hat, bevor Union und AfD den Messerangriff von Aschaffenburg für Wahlkampfzwecke instrumentalisiert haben? Über Robert Habeck und seinen Vorschlag, Sozialversicherungsbeiträge auch auf Kapitalerträge zu kassieren. Ein Thema also, das – unaufgeregt betrachtet – mehr gesellschaftliche Relevanz hat als die Frage, was wir mit den 0,26 Prozent der Bevölkerung machen, die in Deutschland ausreisepflichtig sind.

Natürlich führt Migration auch zu Problemen. Natürlich muss es erlaubt sein, darüber zu reden. Aber bitte so, dass man sich die tatsächlichen Ursachen anschaut und dazu passende Lösungen findet – und nicht, indem man Hauruck-Pläne entwirft, die weder die Tat von Aschaffenburg noch die von Magdeburg verhindert hätten. Und: aufseiten der Medien auch mit einem Gespür dafür, wann eine Debatte sinnvoll ist und wann man sich nur noch zum Erfüllungsgehilfen der Politiker und ihrer Themensetzungspläne macht.

Denn eines sollte man sich bewusst machen: Die menschliche Aufmerksamkeit ist begrenzt. Wer sich fragt, ob Grenzkontrollen, Zurückweisungen und Abschiebehaft rechtens sind, kann nicht gleichzeitig Energie dafür aufwenden, darüber nachzudenken, wie man die leeren Sozialkassen füllt, das Pflegesystem vor dem Kollaps bewahrt, den ständig steigenden Mieten begegnet oder den 3,5 Millionen über 65-Jährigen hilft, die gegenwärtig in Deutschland armutsgefährdet sind.

All das ist wirklich bedrohlich. All das sind Probleme, an denen die Gesellschaft nicht oder nicht ausreichend arbeitet, wenn sie Migration für das Thema Nummer eins hält. Diese Entscheidung kann man bewusst treffen, keine Frage. Die Betonung liegt aber auf dem Wort "bewusst". Mein Eindruck ist eher, dass sich viele Politiker, Medienschaffende und am Ende auch Bürger zu schnell von jenen mitreißen lassen, die der Soziologe Steffen Mau "Polarisierungsunternehmer" nennt. Darunter versteht er politische Akteure, denen es nützt, wenn sich zu einem gesellschaftlichen Thema Lager bilden. Wenn es nur noch Schwarz und Weiß zu geben scheint, obwohl sich die Realität in Grautönen abspielt.

Dann macht man Politik aus dem Affekt heraus, stimmungsgetrieben statt rational. Beim Thema Migration hat das den unschönen Nebeneffekt, dass ein Klima entsteht, in dem nicht nur die irreguläre Migration als Problem wahrgenommen wird, sondern Einwanderung generell. Auch wenn Merz und Co. betonen, dass ausschließlich Menschen gemeint seien, die keine Chance auf ein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben: Bei vielen dürfte eine andere Botschaft ankommen.