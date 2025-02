Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident droht auch der EU mit Strafzöllen. Eine Verhandlungsexpertin erklärt, wie man auf Donald Trump reagieren sollte.

Es ist vermutlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die USA Strafzölle gegen die EU verhängen. "Das wird definitiv für die Europäische Union passieren", sagte US-Präsident Donald Trump am Wochenende. Zuvor hatte Trump bereits Mexiko, Kanada und China mit Zöllen gedroht.

Allerdings fielen die Antworten der Staaten unterschiedlich aus: Während Kanada und Mexiko Zugeständnisse machten und Trump die Zölle gegen diese Länder daraufhin aussetzen ließ, reagierte China mit verschiedenen Gegenmaßnahmen. Was kann die EU daraus lernen und wie muss man Trump begegnen, der sich selbst gerne mit seinem Verhandlungsgeschick rühmt? t-online hat darüber mit Katharina Weber gesprochen. Weber ist Geschäftsführerin der Negotiation Advisory Group, eines Unternehmens, das auf Verhandlungsberatung spezialisiert ist.

t-online: Auch wenn Sie Donald Trump noch nicht in einer Verhandlung gegenüber gesessen haben: Wie würden Sie seinen Verhandlungsstil beschreiben?

Katharina Weber: Aus seiner ersten Amtszeit wissen wir, dass Trump sehr gerne das "Chicken Game" spielt.

Wie funktioniert das?

Man muss sich das folgendermaßen vorstellen: Zwei Menschen fahren mit ihren Autos aufeinander zu. Dann gibt es zwei Handlungsmöglichkeiten: Entweder einer weicht aus, rettet dem anderen das Leben, gilt dann aber als "feiges Huhn". Oder man hält eben weiter drauf und ist am Ende der Sieger – eventuell mit fatalen Folgen. Auf eine Verhandlung bezogen bedeutet das: Es gewinnt immer der, der sich mehr traut und von dem man glaubt, dass er nicht ausweicht.

(Quelle: Anne Kaiser) Zur Person Katharina Weber ist Geschäftsführerin der Negotitiation Advisory Group, die auf die Beratung bei Verhandlungen spezialisiert ist. Mit einem verhandelten Volumen von mehr als 25 Milliarden Euro zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben zu den größten seiner Art in Europa.

Das heißt: Trump geht immer ein hohes Risiko ein und es gibt bei ihm nur Verlierer oder Gewinner?

Seine Strategie ist hochriskant. Aber es gibt nicht nur Gewinner und Verlierer. Denn wenn wir in dem Bild bleiben, hat der Verlierer ja sein Leben behalten, weil er ausgewichen ist. Aber der andere Fahrer gilt als Gewinner, weil er vermeintliche Nervenstärke bewiesen hat. Trump geht es immer darum, dass alle glauben, dass er nie ausweicht. Trump will, dass man ihm alles zutraut. Das sehen wir auch jetzt in der Reaktion von Kanada und Mexiko auf die angedrohten Strafzölle.

Beide Länder haben sehr schnell reagiert, indem sie mehr Grenzschutz versprochen haben. Daraufhin hat Trump die Zölle ausgesetzt. China hat dagegen auf Trumps Ankündigungen mit eigenen Zöllen reagiert und eine Kartelluntersuchung gegen Google angekündigt.

Bisher sind Trump so starke Gegner wie China noch nicht so häufig begegnet. Er soll ja schon Verhandlungsbereitschaft angedeutet haben. Dadurch verliert er etwas von seinem Image. Viele Techfirmen in den USA haben ihn ja zuletzt stark unterstützt. Da kann sich Trump eigentlich keine Blöße leisten. Insofern war das eine sehr spannende Antwort von China. Das Ergebnis könnte jetzt sein, dass Trump zurückrudern muss. Das könnte einen Dominoeffekt auslösen.

Wie meinen Sie das?

Alle müssen immer Angst vor Trump haben, ansonsten funktioniert sein Konzept nicht. Wenn es jetzt aber China gelingt, ihm Bedingungen zu diktieren, könnten das in Zukunft auch andere Länder so handhaben. Dann hätte Trump seinen Ruf verloren.

Trumps Verhandlungsstil ist absolut ungewöhnlich. Katharina Weber

Es wird oft von seiner Unberechenbarkeit gesprochen. Dabei sehen wir doch gerade, dass seine Strategien sich immer wieder gleichen: Er baut Druck auf, demonstriert damit Stärke und provoziert dadurch Verhandlungen. Ist das nicht das Gegenteil von Unberechenbarkeit?

Es stimmt, dass Trump immer so vorgeht. Die Unberechenbarkeit zeigt sich bei ihm darin, dass man ihm wirklich zutraut, dass er alle seine Drohungen auch tatsächlich umsetzen könnte. Das sorgt für Verunsicherung. Aber wenn China ihm jetzt die Stirn bietet, könnte es sein, dass er seine Strategie ändern muss.

Trump hat diese Herangehensweise nicht in der Politik gelernt, sondern in der Wirtschaft. Kann er so in der Weltpolitik dauerhaft überstehen?