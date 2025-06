Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Familientreffen können die Hölle sein. Vor allem, wenn Mitglieder erwartet werden, von denen jeder weiß, dass sie sich danebenbenehmen. Geht es dann auch noch um heikle Themen, ist höchste Vorsicht geboten. So etwas kann schnell in einem Eklat enden.

Auf ein solches Familientreffen schaut heute die Welt. Es findet seit 1975 statt, feiert also in diesem Jahr sein 50. Jubiläum. Doch zum Feiern ist niemandem zumute. Denn der Zusammenhalt ist gefährdet, was am Familienoberhaupt liegt. Das verhält sich systemsprengend ausgerechnet in einer Zeit, da eine geeinte Stimme wichtiger denn je wäre. Denn die Welt ist aus den Fugen geraten.

Das wird beim G7-Gipfel in Kanada deutlich zu spüren sein. Dort treffen sich seit gestern Abend bis Dienstag die führenden Industrienationen der Welt, die Gruppe der 7 (G7), in einem Luxus-Resort in den kanadischen Rocky Mountains; neben den USA sind das Deutschland, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Ursprünglich drehte sich bei diesen Treffen alles um Wirtschaftsfragen, längst jedoch auch um die großen Krisenthemen der Welt – von Klima über Terrorismus bis zu Kriegen.

Was die G7-Familie neben ihrer Wirtschaftskraft die meiste Zeit verband, waren ihre demokratischen Werte, unter denen – zugegebenermaßen – längst nicht alle immer das Gleiche verstanden. Dennoch war dieses Treffen wichtig, um Strittiges zu besprechen, sich abzustimmen, Einendes herauszuarbeiten. Zwischendurch sah es sogar so aus, als hätte die Familie dauerhaft Zuwachs bekommen: 16 Jahre lang war auch ein entfernter Verwandter Mitglied – Russland. Aus den G7 war seit 1998 die Gruppe der 8 geworden. Doch dann besetzte Russland 2014 die ukrainische Krim und die anderen schlossen es daraufhin aus ihrem Kreis aus. Wenn es sich wieder an die Regeln hielte, könne es zurückkehren, teilten sie Russland mit. Nun, das ist bekanntlich nicht eingetreten.

Seit diesem Jahr sitzt wieder ein Regelbrecher in den eigenen Reihen: Ausgerechnet die USA, das wichtigste Mitglied, stellen die gemeinsamen Bande infrage. Präsident Donald Trump hält nicht viel von multilateralen Vereinbarungen, offenbar auch nicht viel von Demokratie und alldem, was die G7 bislang zusammenhielt. Im Gegenteil. Einige Krisenthemen wie die aktuellen Turbulenzen in der Weltwirtschaft hat er selbst mit seinem Zollchaos verursacht. In Kanada wird sich also auch zeigen, ob diese Familie als G7 überhaupt noch eine Zukunft hat – oder ob sie vielleicht immer mehr zu einer G6 wird, also einer Mittelmacht in einer multipolaren Welt von Großmächten wie China, Russland und den USA. Werte und Regeln würden in so einer Welt wohl keinerlei Rolle mehr spielen.

Noch versuchen die G6 alles, um den wichtigsten Player in ihren Reihen zu halten. In Kanada geht es daher vor allem darum, Trump keinen Grund für einen Eklat zu liefern, wie er ihn in seiner ersten Präsidentschaft im Anschluss an das G7-Treffen 2018 produzierte. In einem Tweet kündigte er damals an, seine Unterschrift unter dem in mühsamen Verhandlungen erarbeiteten Abschlussdokument zurückzuziehen. Um so etwas dieses Mal zu verhindern, verzichtet man kurzerhand auf ein Abschlussdokument, wie mein Kollege Johannes Bebermeier schreibt. Er begleitet den Bundeskanzler nach Kanada und wird von dort berichten.

Doch auch so ist größtes Fingerspitzengefühl gefragt. Trump hat sich in seiner zweiten Präsidentschaft radikalisiert – innen- wie außenpolitisch. Dieser Präsident liebt die Demonstration der Stärke, für ihn zählt nur das Recht des Stärkeren. Das hat er in der vergangenen Woche in Los Angeles bewiesen, wohin er gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs und deshalb unrechtmäßig Nationalgardisten und Marines schickte, um gegen Protestierende vorzugehen. Das demonstrierte er aber auch symbolträchtig an diesem Wochenende, als er anlässlich des 250-jährigen Bestehens der US-Armee – und wohl auch seines 79. Geburtstags – eine Militärparade durch Washington rollen ließ. Im ganzen Land fanden parallel "No kings"-Proteste gegen den Möchtegern-König Trump statt, von denen unser US-Korrespondent Bastian Brauns hier berichtete.

Auch außenpolitisch ist die Ausgangslage für das Treffen in Kanada mit dem Angriff Israels auf den Iran noch brisanter geworden. Der Angriff galt vordergründig dem Atomwaffenprogramm des Iran, das kurz davor stehen soll, Nuklearwaffen produzieren zu können. Doch ob dies ausreicht, um die Anlagen präventiv zerstören und das Land angreifen zu dürfen, ist völkerrechtlich hochumstritten. Zudem deutet einiges darauf hin, dass Israel auch einen Sturz des iranischen Mullah-Regimes anstrebt, was erst recht ein Bruch des Völkerrechts wäre. Nicht, dass man diesem Regime auch nur eine Träne nachweinen müsste. Aber was sind internationale Regeln wert, wenn sie nicht für alle gleich gelten? Auch Deutschland bringt das in eine Zwickmühle, dessen Außenminister Johann Wadephul am Wochenende im Nahen Osten unterwegs war und von dem israelischen Angriff überrascht wurde, wie mein Kollege Patrick Diekmann berichtet.

Unklar ist, wie sich Trump in diesem Konflikt verhalten wird. Eigentlich kann er kein Interesse daran haben, dass die USA in ihn hineingezogen werden. Öffentlich demonstrierte er dennoch seine Sympathie für den israelischen Angriff und drohte Teheran zugleich mit der Macht des US-Militärs "in einem noch nie dagewesenen Ausmaß", sollte es in der Region stationierte US-Soldaten angreifen.

Schon ohne den Krieg zwischen Israel und dem Iran gibt es genug Heikles auf der G7-Agenda: Trumps Zollkrieg, der mit der EU weiter zu eskalieren droht, wenn bis zum 9. Juli keine Einigung erzielt wird. Der Ukraine-Krieg, bei dem die G6 Trump zu einem härteren Vorgehen gegen Putin bewegen wollen. Und nicht zuletzt der Gaza-Krieg, wo man ebenfalls hofft, Trump zu mehr Druck auf Israels Premier Benjamin Netanjahu bewegen zu können, damit dieser ihn endlich beendet oder zumindest seiner humanitären Verantwortung für die Zivilisten im Gazastreifen gerecht wird. Mindestens genauso heikel sind Themen wie Klimaschutz und Entwicklungshilfe, beides hält Trump bekanntlich für überflüssig.