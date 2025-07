Dreieinhalb Kilo Gold an Autobahn gefunden

Von Leon Bensch 25.07.2025 - 11:27 Uhr Lesedauer: 7 Min.

Andrea Orcel: Der Unicredit-CEO will sich unbedingt die Commerzbank einverleiben. (Quelle: IMAGO/Luigi Mistrulli / ipa-agency.net/imago)

Er macht Milliarden-Deals, eckt an, will mehr. Andrea Orcel ist kein gewöhnlicher Banker. Jetzt kämpft er um die Commerzbank – als wäre es sein letztes Spiel.

Er ist brillant und gefürchtet zugleich. Ein Mann, der Deals einfädelt, an denen sich andere die Finger verbrennen. Einer, der nicht lockerlässt, wenn er etwas will. Und derzeit will Andrea Orcel vor allem eins: die Commerzbank.

Seit über drei Jahrzehnten bewegt sich der italienische Banker an der Spitze des globalen Investmentbankings. Ob bei Merrill Lynch, UBS oder jetzt bei Unicredit. Andrea Orcel hat sich einen Ruf erarbeitet, der zwischen Bewunderung und Abneigung changiert.

Die einen nennen ihn den "Ronaldo des Bankings", nicht nur wegen seines Talents, sondern auch wegen seines Ehrgeizes. Andere bezeichnen ihn als "high maintenance", also als jemanden, der hohe Ansprüche stellt und schwierig im Umgang ist. Kaum jemand in der Branche polarisiert so sehr wie Andrea Orcel.

Aktuell arbeitet Orcel an einem seiner ambitioniertesten Vorhaben: der Fusion von Unicredit mit der deutschen Commerzbank. Ein Projekt von europäischer Tragweite. Aber auch ein Feldzug gegen politischen Widerstand, gewerkschaftliche Blockaden und öffentliche Kritik.

Wer also ist dieser Mann, der ganze Bankhäuser verändert? Was treibt ihn an? Und wird die Commerzbank der Schlusspunkt seines Lebenswerks – oder seine größte Niederlage?

Römisches Bildungsbürgertum

Andrea Orcel wird 1963 in Rom geboren, wächst in einem Umfeld auf, das Leistung fördert. Sein Vater leitet ein kleines Leasingunternehmen, seine Mutter arbeitet für die Vereinten Nationen. Das Elternhaus liegt in Rom, im gutbürgerlichen Milieu.

Orcels Mutter drängt früh auf gute Bildung – nicht nur im italienischen, sondern auch im internationalen Sinne. Sie schickt ihren Sohn auf das Lycée français Chateaubriand, eine der renommiertesten Schulen der Stadt. Das französische Gymnasium genießt einen guten Ruf und ist ein wichtiger Akteur im französischen Bildungssystem im Ausland.

Dort lernt Orcel nicht nur Französisch, sondern auch: Disziplin, Struktur, Wettbewerbsgeist. Wer sich durchsetzen will, muss schnell begreifen, wie man sich behauptet. Nach dem Schulabschluss studiert Orcel an der traditionsreichen Universität La Sapienza in Rom Volkswirtschaftslehre und schließt mit summa cum laude ab, der bestmöglichen Bewertung.

Doch Orcel strebt nicht nur nach akademischem Wissen, er hat den Anspruch, international Karriere zu machen. Es zieht ihn weiter nach Frankreich, an die Insead Business School in Fontainebleau, eine der renommiertesten Kaderschmieden des internationalen Managements. Hier ticken die Uhren schneller, der Ton ist härter.

Spätere Wegbegleiter beschreiben ihn als ehrgeizig, leistungsgetrieben und konkurrenzorientiert – Eigenschaften, die ihn später zum idealen Dealmaker machen werden. Früh wird klar: Orcel will keine Nebenrolle spielen. Er will Einfluss haben. Und ist bereit, dafür den steinigen Weg zu gehen.

Vom Investmentbanker zum europäischen "Dealmaker"

Seinen Einstieg in die Finanzwelt macht Orcel 1987 bei Midland Montagu im Bereich Fixed Income, also im Geschäft mit festverzinslichen Wertpapieren. Ein solider Anfang. Doch der junge Italiener will mehr. Bald folgt der Wechsel zu Goldman Sachs, dann zur Boston Consulting Group. Die große Bühne betritt er 1992: Merrill Lynch. Orcel steht nun dauerhaft im Scheinwerferlicht.

Zwei Jahrzehnte bleibt der heute 62-Jährige bei dem US-Vermögensverwalter und steigt zum global einflussreichen Investmentbanker auf. Sein Name steht bald für eine aggressive Dealmaker-Mentalität, für Geschwindigkeit und für Erträge. Er fädelt milliardenschwere Übernahmen ein, unter anderem 2007 die legendär gewordene und letztlich verheerende Übernahme der ABN Amro durch ein Banken-Konsortium – nur wenige Monate vor Ausbruch der globalen Finanzkrise.