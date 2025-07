Autos werden im Hafen am BLG Autoterminal Bremerhaven auf Schiffe verladen (Archivbild): Auf Fahrzeuge, die aus den USA in die EU kommen, könnten die Zölle bald ganz wegfallen. (Quelle: Sina Schuldt/dpa)

Autos aus den USA sollen als Teil des Handelsdeals mit US-Präsident Donald Trump künftig zollfrei in die Europäische Union importiert werden können. Das bestätigte eine EU-Beamtin in Brüssel einen Tag nach der Einigung in Schottland. Die EU erhebt bislang auf Autoimporte aus den USA einen Zoll in Höhe von zehn Prozent.