Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plant Reise nach Kiew

Aktualisiert am 13.08.2022 - 11:48 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier plant offenbar einen Besuch in Kiew. Das bestätigte die deutsche Botschafterin in der Ukraine in einem Interview.